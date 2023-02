Chiara Ferragni torna senza Fedez! “Hanno discusso e lui” | È rottura, la conferma dagli amici

Sanremo 2023 ha sbalordito tutti per alcuni episodi non previsti accaduti nelle puntante.

Dopo la fine della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo, tutti i partecipanti sono tornati alle loro classiche routine. Compresa Chiara Ferragni. Tuttavia, sembra che l’influencer si sia alleggerita di un peso, ovvero il marito Fedez.

Infatti, la Ferragni è tornata a casa sua a Milano, tornando anche a vestire i panni di mamma e amica, prendendosi cura dei suoi amati figli, Leone Lucia di 4 anni e Vittoria Lucia di 1 anno, e trascorrendo del tempo libero anche con le sue numerose amiche. Ma Fedez dove l’ha lasciato? Sui social non spunta nulla a riguardo.

Sembra proprio che il siparietto di Rosa Chemical e Fedez abbia infastidito molto Chiara, soprattutto perché a vedere quelle scene sono stati anche i membri delle loro famiglie e suo marito ha esagerato nel acconsentire e stare al gioco improvviso del cantante.

Occhi su Fedez

Questo Sanremo doveva essere il Festival di Chiara Ferragni ma il comportamento poco elegante e consono del consorte l’ha trasformato nel Sanremo di Fedez, rubando l’intera scena all’influencer. Il 13 febbraio Chiara ha festeggiato il suo rientro a Milano con i suoi amici e una cenetta intima ed affettuosa, celebrando anche il successo ottenuto.

Malgrado le critiche che ha ricevuto, la Ferragni ha anche dato un valore aggiunto al Festival. Infatti, grazie alla sua presenza, la kermesse ha raddoppiato il valore rispetto all’anno scorso. Solo Chiara ha registrato 39 milioni di euro.

La Ferragni ha voluto ringraziare personalmente tutte le persone che l’hanno sostenuta in questo progetto e quelle che glielo hanno permesso: Amadeus, Gianni Morandi, la sua famiglia, dai genitori alle sorelle, e perfino il suo parrucchiere. Insomma, Chiara ha ringraziato tutti eccetto Fedez. Un paio di giorni fa, il cantante ha pubblicato un vecchio messaggio “Sono fiero di te, ti amo”, ma questo non ha ricevuto nessun commento. C’è un testimone ha raccontato che cosa è successo tra i Ferragnez.

La litigata smascherata dei Ferragnez

Uno degli autori del Festival di Sanremo, ovvero Federico Taddia, ha assistito alle prime reazioni di Chiara Ferragni dopo aver visto Fedez baciarsi con Rosa Chemical. Taddia ha così commentato: “Ridevo, perché la prima frase che aveva detto Fedez appena arrivato sul palco era stata strepitosa – racconta – Ridevo, perché la risposta che aveva dato Chiara era stata un capolavoro.

Ridevo, perché era uno spettacolo nello spettacolo, imprevisto e surreale. Ridevo, perché uno come me – che con le donne l’ha scazzata un milione di volte – non poteva non provare una tenerezza infinita per lo sguardo e il tono di Fedez.

Ridevo, perché Chiara può piacere o meno, ma è di una professionalità rara, e questa professionalità l’ha mantenuta anche in un momento complesso frenando ogni altro istinto. Ridevo, perché non era una operazione a cuore aperto ed è bene ricordarselo, sdrammatizzando sempre. Ridevo, perché era dai tempi dell’adolescenza che non sentivo parlare così tanto di limoni”. Insomma, Rosa Chemical ha fatto un disastro e, forse, Chiara Ferragni deciderà di lasciare Fedez? O gli darà un’altra possibilità?