Chiara Ferragni, notizia bomba: nuovo programma per lei, presto la vedremo in tv

Non solo influencer: Chiara Ferragni è pronta a sbarcare finalmente in televisione. Dopo Sanremo, l’influencer si occuperà di un altro programma televisivo, sancendo così il suo ingresso definitivo nel mondo dello spettacolo.

Chiara Ferragni sta per imbarcarsi in una nuova avventura: presto condurrà il Festival di Sanremo insieme a Gianni Morandi e Amadeus. Si tratta della sua prima esperienza in televisione e tutti sono curiosi di vederla all’opera. Il trio ha già condiviso alcune foto insieme e sembra esserci già molta sinergia.

I telespettatori si dividono tra chi è entusiasta e chi invece nutre ancora qualche dubbio sulla sua partecipazione. Non ci resta che aspettare febbraio per vedere come andrà: siamo sicuri che ci saranno delle belle sorprese.

Chiara Ferragni: un nuovo programma

Dopo il web, l’influencer vuole conquistare anche la televisione: in molti hanno notato il suo talento e l’hanno già chiamata per partecipare e condurre altre trasmissioni. Il Festival di Sanremo sarà il banco di prova per lei, dove dovrà dimostrare di saper stare al fianco di volti storici della televisione come Morandi e Amadeus.

Ma siamo sicuri che la Ferragni riuscirà anche in questa impresa, vista la bravura con cui ha costruito il suo impero sul web. Già nel futuro per lei si prospettano nuove collaborazioni in televisione; una, in particolare, sta facendo il giro del web perché significherebbe un grande salto in avanti nella sua carriera.

Infatti, subito dopo la conduzione del Festival, Chiara Ferragni sembra pronta per occuparsi di un programma di moda, nello specifico un talk show. Lei condurrebbe la trasmissione invitando di volta in volta diversi ospiti e parlando del mondo della moda. Secondo le prime indiscrezioni, il programma sarebbe destinato solo alle tv satellitari, ma non è ancora stato confermato.

Non è chiaro se l’influencer abbia accettato o meno il lavoro: non ci sono ancora notizie certe su questo. Se lo facesse sarebbe una vera svolta nella sua carriera, in quanto amplierebbe il suo impero anche alla televisione.

Pochi sanno che la Ferragni era desiderata da Amadeus già nel 2020: il conduttore e direttore artistico l’aveva chiamata per affiancarlo già due anni fa, ma lei aveva rifiutato per diversi motivi. Quest’anno finalmente il conduttore è riuscito a tenersela per sé ed è probabile che questa mossa le apra molte porte in televisione.

Se consideriamo anche il docu-film The Blonde Salad su Amazon Prime, la Ferragni aveva già avuto una piccola esperienza sugli schermi, anche se mai in televisione. Si tratta di un cambiamento molto importante questo: passare da Instagram e TikTok alla tv non è così immediato, ma l’influencer ha tutte le capacità per eccellere.