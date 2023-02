Annalisa Minetti ha improvvisamente perso la vista. La situazione drammatica | parole strazianti

Annalisa Minetti parla del dramma di aver perso la vista. Ecco come è successo e cosa ha dovuto superare la nota artista.

La terribile malattia

Negli anni Annalisa Minetti è stata sulla bocca di tutti per via dei suoi successi: nel 1997 partecipa a Miss Italia e l’anno successivo vince sia la sezione giovani che la sezione big del Festival di Sanremo con il brano Senza te o con te.

Poco dopo si dedica alla sua seconda passione, lo sport, e nel 2012 conquista la medaglia di bronzo nei 1500 metri alle Paralimpiadi di Londra e ai Campionati Europei di atletica leggera paralimpica. Nel 2017, poi, vince la medaglia d’oro alla Maratona di Roma.

Negli ultimi anni si parla molto di lei per una brutta esperienza che ha dovuto attraversare: la donna, infatti, nel corso della sua vita ha drammaticamente perso la vista, rimanendo completamente cieca.

In molti si chiedono come sia potuto succedere e come abbia vissuto il drastico cambiamento. Ecco spiegato come sono andate le cose.

L’amara scoperta

Ormai da diversi anni la cantante lombarda vive in condizioni di totale cecità: purtroppo, la Minetti ha improvvisamente perso la vista. Ma come è potuto succedere?

La cantante è stata colpita da una patologia che riguarda gli occhi e che porta a perdere completamente la vista. La brutta malattia si chiama retinite pigmentosa, accompagnata alla degenerazione maculare.

Queste due gravi problematiche hanno riservato alla cantate un brutto destino, ossia perdere la vista per sempre, rimanendo del tutto cieca.

Era giovanissima quando la talentuosa cantante, modella e atleta ha smesso di vedere il mondo intorno a sé: aveva circa 26 anni, quindi era nel fiore della giovinezza. Circa 10 anni dopo, ha perso anche la percezione delle ombre.

La malattia ha avuto inizio quando la cantante era molto giovane: ha scoperto di essere colpita dalle due patologie studiando per l’esame di guida.

Nonostante la brutta e angosciante notizia, Annalisa non si è mai fatta sopraffare dalla malattia e ha combattuto con le unghie e con i denti per godersi il mondo attorno a sé fino all’ultimo giorno di luce.

Proprio per questo la donna non si è limitata ad avere successo solo nel panorama musicale, ma anche in quello sportivo, dove si è guadagnata molti nobili riconoscimenti nazionali e non solo.

La malattia l’ha resa una donna forte, pronta ad aggrapparsi alla vita senza lasciarsi vincere dalla essa. Inoltre, è un vero e proprio monito di speranza: la cantante avrebbe sperimentato degli occhiali innovativi che le restituirebbero un po’ di vista per poter leggere le fiabe ai propri bambini.