Camilla è fuori dai giochi, ecco chi prenderà il titolo dopo Elisabetta

Una delle indiscrezioni venute a galla dopo la morte della Regina Elisabetta II vede la Regina consorte Camilla Parker alle strette. Il titolo spetta a lei, ma di chi stiamo parlando?

Da quando la Regina Elisabetta è deceduta l’8 settembre 2022 gli equilibri della famiglia inglese sono cambiati e a quanto sembra Camilla è stata messa da parte. Il titolo passerebbe a un’altra persona, ma a chi? E cosa sta succedendo a palazzo?

Camilla Parker, in quanto moglie di Carlo, è diventata a tutti gli effetti Regina consorte e questo anche per concessione di Elisabetta II prima di morire. Come abbiamo più volte detto, però, il ruolo avrà una sua ufficialità con l’incoronazione ufficiale di Carlo III il prossimo maggio 2023.

Malgrado ciò Camilla Parker continua a non suscitare una grande simpatia nei sudditi, anche se l’opinione pubblica ultimamente si è molto concentrata sulle questioni relative a Harry e alla recente uscita della sua autobiografia.

Infatti, quanto a simpatia la matrigna e il figliastro se la sono giocata, ma forse chi supera entrambi è Meghan, consorte di Harry, le cui opinioni sono alla base di molte delle discussioni sorte intorno al rapporto del Duca con la famiglia.

Di certo, Camilla ha accumulato molte antipatie a lungo termine e questo perché tra i sudditi, la maggior parte non ha ancora dimenticato Lady Diana né perdonato Carlo per tutto quello che è accaduto alla Principessa del popolo.

Di mezzo ci è andata la Regina consorte, malgrado fosse fidanzata con Carlo da molto prima che subentrasse Diana e nonostante fu la Regina Elisabetta a non approvare l’unione e a separarli. Eppure lei rimane il capro espiatorio di tutta questa storia.

Nonostante ciò Carlo di fatto non l’ha mai lasciata e ha continuato a volerla accanto a sé fino ad oggi quando si trovano a portare insieme il peso della corona. Tuttavia se oggi è Regina consorte, c’è un titolo che non sarà mai suo, ecco di cosa stiamo parlando.

L’indiscrezione che sorprende tutti: il titolo se lo è preso lei

Stiamo parlando di Charlotte, la secondogenita dei Principi William e Kate intorno alla quale c’è molta attesa e molte aspettative.

Ma c’è anche un motivo che riguarda la successione, Charlotte è la quarta persona erede al trono inglese nella Famiglia reale, subito prima di lei c’è il fratello George, il primogenito dei principi William e Kate i quali al momento sono i successori diretti di Carlo e Camilla. Al momento le possibilità che Charlotte diventi regina sono assai remote ma naturalmente non si può mai dire.

Da quando ha preso pieni poteri Carlo avrebbe cambiato un po’ le regole di successione e i titoli, come abbiamo visto qualcuno sarebbe stato perfino declassato.

Attualmente il titolo di Principessa reale appartiene a Anna, l’unica figlia di Elisabetta II e la donna detiene questo titolo da oltre 30 anni. Tale onorificenza è a vita e Anna la perderà solo con la morte e proprio a quel punto la piccola Charlotte dovrebbe subentrare a lei.

Addirittura quando sarà grande, è quasi certo, Charlotte potrebbe avere oneri e onori proprio come i suoi parenti e svolgere compiti istituzionali di rilievo. Per altro, a differenza di Camilla, Charlotte suscita già un grande consenso da parte del popolo e si vedrà nel corso degli anni come sarà il suo percorso.