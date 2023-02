La figlia di Brad Pitt e Angelina Jolie: ha deciso e non si può tornare indietro | FOTO CLAMOROSE

Da due bellezze meravigliose come gli attori Brad Pitt e Angelina Jolie non poteva che uscire una ragazza davvero meravigliosa sotto diversi aspetti. Si tratta di Shiloh Jolie Pitt, ormai divetanta una teenager. Il suo spirito, proprio come i suoi genitori, si dimostra ancora una volta ribelle. Le nuove foto di Shiloh sono assurde!

Angelina Jolie e Brad Pitt sono state una delle coppie più amate e glamour dello showbusiness. La storia tra Angelina e Brad sembrava sarebbe durata per sempre soprattutto dopo un commovente matrimonio nel 2014 e ben sei figli, tre naturali e tre adottati, nel corso di oltre dieci anni insieme.

Dopo essersi conosciuti sul set di Mr. e Mrs. Smith, i due hanno stravolto le loro vite per stare insieme e costruire una famiglia grande e multimilionaria. Sfortunatamente tra loro le cose non hanno per nulla funzionato e il matrimonio è finito davvero in malo modo a causa di una battaglia legale che continua ancora.

Tuttavia, quello che rimane è l’amore per i loro figli: Shiloh, nello specifico, è colei che volente o nolente si ritrova sempre al centro dell’attenzione mediatica. Sin da quando era molto piccola il suo look da maschiaccio ed il fatto che voleva essere chiamata con il nome John aveva fatto discutere molto la stampa.

In molti, si chiedevano le motivazioni di queste scelte speculando spesso sulla vita di quella che era, all’epoca, soltanto una bambina. Shiloh è poi cresciuta e ora ha ormai sedici anni. Il suo aspetto sarà cambiato ma la sua natura è come sempre incredibilmente ribelle.

Le clamorose immagini di Shiloh

La figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt è stata immortalata durante un giro in un negozio di cibo per animali con un look a dir poco particolare. La giovane era molto sportiva ed indossava una felpa nera oversize, pantaloncini di jeans corti e scarpe ginniche molto basse.

Il suo look è sicuramente in linea con lo stile dei ragazzi di adesso: sportivo ma allo stesso tempo assolutamente alla moda. La cosa che però stupisce maggiormente è il suo iconico taglio di capelli. Shiloh, infatti, si è completamente rasata eppure la sua bellezza rimane in maniera assoluta invariata.

D’altronde, non è la prima ragazza che opta per questo look ribelle e molto particolare: anche la figlia di Will Smith e sua moglie, Willow, porta i capelli cortissimi ormai da svariato tempo. Ma questa tipologia di look, androgino e curioso, risale anche a tempi non sospetti per Hollywood.

Indimenticabile è, infatti, il taglio alla “Soldato Jane” di Demi Moore, incontrastata icona di bellezza a sua volta imitata in più occasione anche dalla celebre cantante Demi Lovato.