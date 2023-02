George Clooney in ospedale: “Ricoverato d’urgenza” | Colpito un organo delicato

Nel mondo americano delle celebrità George Clooney è uno degli attori più bravi oltre che uno dei più ammirati. Di recente Clooney è stato vittima di un incidente che ha interessato in particolare un organo che pare sia rimasto compromesso. Ecco come sta dopo il ricovero in ospedale.

George Clooney è uno dei sex symbol più amati di Hollywood con una carriera ricca di successi e per la quale vanta diversi premi e riconoscimenti tra cui possiamo ricordare Er – medici in prima linea, Ocean’s eleven e Out of Sight.

Forse non tutti sono a conoscenza del fatto che George Clooney è figlio d’arte, i suoi genitori erano molto influenti nel mondo dello spettacolo, sua madre era un ex modella di alcuni concorsi di bellezza e suo padre era un ex presentatore televisivo. Nella vita ha frequentato l’Augusta High School, praticando diversi sport come la pallacanestro e il baseball ottenendo vari riconoscimenti per le sue qualità da giocatore.

L’esordio ufficiale come attore arrivò nel 1978 nella serie televisiva Colorado, con un ruolo nella serie P/C-Pronto soccorso. In seguito ha continuato interpretando piccoli ruoli in altre serie come La signora in giallo, Hunter, Cuori senza età e Il ritorno dei pomodori assassini. Ma come tutti ricorderanno la serie che lo portò alla notorietà fu Er Medici in prima linea andata in onda la prima volta nel 1994 e fino al 1999. Grazie a quel ruolo Clooney ottenne la nomination al Golden Globe e agli Emmy Award.

Fra i diversi premi e riconoscimenti ottenuti ci sono stati il premio Oscar come migliore attore non protagonista per il film Syrian oltre ad un Golden Globe.

Nella sua vita privata Clooney ha avuto molte relazioni anche con donne famose, ma quella che tutti ricordiamo in Italia è quella avuta con la ex velina di Striscia la notizia, Elisabetta Canalis ma poi la relazione si è conclusa e oggi George Clooney è sposato con Amal Alamuddin e insieme hanno due figli.

Nel frattempo Elisabetta Canalis si è sposata nel 2014 con Brian, chirurgo californiano e hanno una figlia, Skylar, nata nel 2015.

George Clooney ricoverato d’urgenza

Negli ultimi anni George Clooney si è dedicato molto alla sua famiglia, oltre che alla sua carriera che è sempre andata avanti a gonfie vele con ruoli importanti. Proprio a proposito di uno dei suoi ultimi lavori, George Clooney si trovava in Finlandia dove stava girando The Midnight Sky, film del 2020 da lui diretto, quando accusò un malore e fu ricoverato d’urgenza.

Una volta in ospedale si è scoperto che l’attore aveva una pancreatite provocata dall’eccessivo dimagrimento di quel periodo. Per fortuna l’intervento dei medici fu tempestivo e dopo alcune settimane l’attore si è ripreso completamente.

Dopo la direzione di questo film la carriera cinematografica di Clooney è proseguita, negli ultimi tre anni con il film del 2022, Ticket to Paradise di cui è stato solo interprete, ma in generale la sua carriera parallela come regista non si è mai fermata e speriamo ci regalerà ancora film interessanti e profondi.