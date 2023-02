Principato nel caos: il divorzio è alle porte ma lei si rifiuta di concederlo

Il Principato di Monaco è ancora nella bufera mediatica. Una principessa ribelle si rifiuta di concedere il divorzio ufficiale al marito scatenando i malumori della famiglia. Il caos è servito!

Le monarchie europee sono sempre oggetto di grandissimo clamore mediatico, in primis quella inglese che attualmente riempie le pagine dei rotocalchi mondiali. Anche quella di Monaco, in verità, non è per nulla da meno grazie a reali abbastanza capricciosi e ribelli.

Sicuramente, Charlène di Monaco moglie del Principe Alberto è colei che detiene lo scettro di aristocratica più chiacchierata degli ultimi tempi, complice un lungo periodo lontano da Palazzo a causa di alcuni gravi problemi di salute.

Si dice, però, che la donna è stata via dalla sua famiglia per un’operazione al viso finita male o per un presumibile addio a suo marito Alberto. Queste voci sono state sempre smentite additanto la lontananza di Charlene da Monaco a fattori puramente di salute.

Ora la donna è tornata a casa e s’impegna a presenziare a diverse occasioni ufficiali e a recuperare il favore positivo sia della sua famiglia che dell’opinione pubblica. Com è noto, tuttavia, tra lei e la sorella di Alberto, Carolina di Monaco non scorre buon sangue. Le due sono sempre apparse molto distanti l’un l’altra, tanto che si vocifera che proprio Carolina abbia cercato in tutti i modi di allontare l’ex nuotatrice da suo fratello Alberto.

Operazione mal riuscita in quanto la coppia, nonostante le difficoltà, è ancora insieme anche per merito dell’amore che i due provano per i loro piccoli Jaques e Gabrielle. Per quanto riguarda, invece, la storia sentimentale di Carolina non si può certo dire che sia stata semplice: la donna, in realtà, ha causato non pochi guai a Monaco.

Carolina che ha festeggiato il 23 gennaio 66 anni ha, quindi, ancora qualcosa in sospeso con un suo amore passato con il quale pare esserci un legame che tutt’ora li unisce. Ecco di cosa stiamo parlando.

Il divorzio mai arrivato di Carolina di Monaco

La vita personale di Carolina è stata contrassegnata da diversi alti e bassi mai realmente giunti a termine. Infatti, la donna ha ben quattro figli da due mariti diversi con tre matrimoni alle spalle. Insomma, un rapporto con l’amore abbastanza tormentato che comunque la tormenta ancora adesso.

Infatti, secondo alcune fonti proprio Carolina non sarebbe assolutamente intenzionata a finalizzare il divorzio con il suo ultimo marito Ernst August di Hannover con il quale ha avuto sua figlia Alexandra. I due sono convolati a nozze nel 1999 ma sono separati legalmente dal 2009 anche se ufficialmente risultano nei registri ancora sposati.

Ernst vorrebbe da anni questo divorzio per poter proseguire la sua vita con la nuova compagna con cui si frequenta da tempo ma pare proprio che Carolina non abbia alcuna intenzione di concedergli la rottura ufficiale. Le motivazioni sarebbero puramente economiche: un divorzio, infatti, imporrebbe la divisione di oltre 350 milioni di euro, un patrimonio molto complesso da gestire.

Insomma, ancora una volta la principessa Carolina si rivela una figura davvero anticonvezionale.