Pesava 300 Kg, dopo Vite al limite è cambiato tutto | LE FOTO DELLA TRASFORMAZIONE

Vite al limite spesso racconta anche di successi dei pazienti del dottor Nowzaradan: dopo il percorso col medico, molti sono riusciti a comprendere l’importanza di seguire uno stile di vita regolare e fare attenzione all’alimentazione, riscoprendo una nuova parte di se stessi più libera e felice.

A Vite al limite ci sono un sacco di situazioni molto difficili da indirizzare. Il dottor Nowzaradan, nonostante la sua immensa esperienza, a volte fa ancora fatica a far cambiare idea ai pazienti, soprattutto quando provengono da situazioni famigliari molto difficili. I traumi e gli abusi subiti non sono facili da superare se non c’è un adeguato supporto psicologico e tanta forza di volontà.

Di recente sono apparse delle foto di una delle pazienti del medico che dopo il programma si è letteralmente trasformata in un’altra persona: oggi è irriconoscibile, perché è riuscita a superare le difficoltà e proseguire il percorso che il medico aveva preparato per lei, non senza fatica.

Vite al limite: l’incredibile trasformazione

Come sappiamo bene purtroppo non tutti i pazienti del dottor Nowzaradan riescono a coronare il loro sogno: le difficoltà della vita li mettono a dura prova e spesso ricadono nei vizi che li avevano condotti alla trasmissione del medico. La dipendenza dal cibo causata da eventi traumatici è una delle situazioni più difficili da gestire per specialisti e pazienti.

Nel caso di Brittani Fulfer però tutto si è concluso per il meglio. La ragazza si era rivolta al medico nel 2016, quando pesava ben 300 kg. Il suo peso esagerato le causava molti problemi di salute, oltre ovviamente al fatto che era impossibilitata a deambulare.

Anche lei soffriva di questa terribile dipendenza, causata da diversi traumi vissuti quando era bambina. Brittani ha deciso di cambiare vita e seguire le indicazioni del medico per riprendersi in mano la felicità e finalmente vivere libera dallo spettro dell’obesità.

Così, grazie a una dieta molto rigida, allenamento fisico e anche a un intervento per la riduzione del grasso addominale, Brittani ha ritrovato la sua forma e ora finalmente sta bene con se stessa. Nelle ultime foto la vediamo sorridente e piena di vita: un traguardo che celebriamo volentieri insieme a lei.

Dopo aver perso gli iniziali 100 kg ed essersi sottoposta all’intervento, Brittani è riuscita a perdere anche tutto il restante peso che le impediva di raggiungere la sua forma fisica perfetta. Oggi è arrivata a 70 kg e finalmente può dire di star bene.

Soddisfatta della sua vita, la donna oggi condivide sui social le foto in costume, dalle quali traspare un’immensa felicità: Brittani è stata davvero coraggiosa e tenace, e ora celebra i frutti del suo impegno.