Gioia, soldi, salute: i segni più fortunati di febbraio | Un mese incredibile

Che cosa attende i segni a febbraio? L’inizio di nuovo mese è sempre un’incognita per quanto riguarda il lavoro, l’amore e la salute: tutto può succedere! Questo mese alcuni segni saranno più fortunati degli altri in diversi aspetti. Se siete curiosi di sapere cosa vi aspetta, continuate a leggere le previsioni di febbraio!

Ognuno di noi ha un segno zodiacale associato alla nascita; nel caso della cultura occidentale, questi corrispondono con le costellazioni in cielo, divise in quattro elementi: fuoco, acqua, aria o terra. Di solito un segno descrive delle caratteristiche comuni di personalità degli individui, anche se ovviamente ognuno poi sviluppa alcuni tratti in base all’ambiente in cui cresce.

Un’altra indicazione della personalità e del percorso della nostra vita ce lo danno i segni cinesi che funzionano in modo un po’ diverso da quelli che siamo abituati a usare: questi infatti vengono attribuiti in base all’anno in cui si è nati, e non al mese e al giorno. Si tratta di una classificazione piuttosto diversa, che poi incide in maniera differente anche sulla personalità di ognuno.

I segni più fortunati di febbraio

Per scoprire a quale segno dell’oroscopo cinese apparteniamo, basterà consultare uno dei tanti indicatori presenti sul web e cercare quale segno corrisponde al nostro anno di nascita. Nel caso di quest’oroscopo orientale, sono gli animali a descrivere la nostra personalità.

Per esempio il 2023 è l’anno del coniglio, e i segni si ripetono ciclicamente. Anche l’oroscopo cinese è composto da 12 segni, che sono Topo, Bue, Tigre, Coniglio, Drago, Serpente, Cavallo, Capra, Scimmia, Gallo, Cane e Maiale.

Cosa nasconde febbraio per questi segni? Partendo dal coniglio, il protagonista di quest’anno, purtroppo per lui ci saranno un po’ di problemi di salute, anche se nulla di preoccupante.

Il topo e il bue invece saranno molto fortunati, in particolare in ambito lavorativo: i nati di questi segni potranno ricevere promozioni importanti se si impegneranno a dovere. Ottimo periodo anche per i nati sotto il segno del drago, che a febbraio vivranno molte nuove emozioni e, chissà, chi è single forse troverà l’amore. Sicuramente però i nati sotto questo segno potranno godere di un po’ di relax.

Sono però il maiale e la capra i segni più fortunati di questo febbraio: tanta gioia per loro e altrettanta fortuna, ma questo non significa che non dovranno abbassare la guardia. Se sapranno cogliere le occasioni che la vita gli presenti, questi segni vivranno un periodo davvero felice.

Gli altri segni possono stare comunque tranquilli: anche se questo non sarà il loro mese migliore, nel corso dell’anno ci saranno sicuramente tante sorprese.