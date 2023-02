Stop a Il paradiso delle signore, tutto rimandato | Non va in onda: ecco perché

I telespettatori che seguono Il paradiso delle signore hanno scoperto una brutta notizia: una puntata della fiction non andrà in onda e il palinsesto cambierà. La Rai lo ha comunicato destabilizzando i fan della serie, ma cosa è accaduto e perché ci sono state queste modifiche?

Il paradiso delle signore è una delle serie tv più seguite del palinsesto Rai: i telespettatori che la guardano sono tantissimi. È talmente amata che dopo ben 8 anni dalla prima messa in onda gode ancora di un enorme successo. La serie è ispirata all’omonimo romanzo di Emile Zola, anche se è ambientata a Milano tra gli anni cinquanta e sessanta.

Tra i personaggi principali che si sono susseguiti nelle varie stagioni ci sono Teresa Iorio, Pietro Mori, Vittorio Conti, Andreina Mandelli e Marta Guarnieri; tutti nomi che i fan della serie conoscono benissimo. Ad oggi la serie è arrivata alla settima stagione e sarà sicuramente riconfermata anche per il palinsesto del prossimo autunno.

Cos’è accaduto a Il paradiso delle signore?

Anche questa stagione attualmente in onda si sta rivelando piena di colpi di scena ed emozioni, questioni di cuore, litigi e nuove intese. Non si può di certo dire che con Il paradiso delle signore ci si annoi: la serie è piena di sorprese e riesce sempre a stupire i propri fan.

Di recente però che la Rai ha annunciato che la puntata prevista per il 13 febbraio salterà, e ci saranno ulteriori cambiamenti. I telespettatori hanno avuto un po’ paura di perdere la propria fiction del cuore, ma per fortuna possono stare tranquilli: la serie continuerà ad andare in onda, ma con qualche modifica.

La puntata prevista per il 13 febbraio non verrà trasmessa, per l’appunto, ma l’emittente non ha specificato i motivi di questa scelta: è probabile che ci sia qualcosa di più urgente che ha scalzato solo temporaneamente la serie.

L’episodio in ogni caso sarà recuperato prima del previsto: sarà infatti mandato in onda sabato 11, insieme all’episodio previsto per quello stesso giorno. Quel sabato l’appuntamento con la fiction comincerà un po’ prima, cioè alle 15.10 al posto delle 16.05, proprio per dare spazio al recupero della puntata che salterà il lunedì successivo.

La prossima sarà quindi una settimana molto ricca per gli spettatori della serie, che vedranno non 5 ma ben 6 puntate. Nessuna paura, quindi: Il paradiso delle signore ha subito un piccolo cambiamento, ma soltanto per questa occasione particolare.

Cosa accadrà nelle prossime puntate? Marcello come sappiamo è stato candidato a socio del Circolo, mentre Ludovica è in crisi per via della relazione dell’uomo con Adelaide. Problemi in vista anche per Vittorio, che farà sempre più fatica a stare lontano da Matilde.