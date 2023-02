Barbara D’Urso parla della relazione con Flavio Briatore | Senza filtri

La ben nota conduttrice televisiva partenopea si è sbottonata riguardo la sua vita sentimentale. Scopriamo quali uomini sono stati importanti per lei.

Barbara D’Urso è una delle conduttrici tv più amate dal pubblico italiano, che si informa e si diverte seguendo Pomeriggio5, trasmissione in onda sulla Mediaset, dove la padrona di casa è proprio Barbara.

Questo programma entra nelle case degli italiani da quindici anni, affrontando svariati temi di cronaca, attualità, spettacolo ed eventi dell’ultima ora, commentanti da numerosi ospiti. A breve, la conduttrice debutterà anche a teatro con lo spettacolo Taxi a due piazze, che la porterà in giro per tutta Italia.

L’intervista rivelarotia

Durante il corso di un’intervista rilasciata a Sorrisi e Canzoni, Barbara ha raccontato i suoi progetti lavorativi e quello a cui si dedicherà in un prossimo futuro. Inoltre, non ha rifiutato di rispondere a qualche domanda riguardo la sua vita privata.

Briatore nell’occhio del ciclone

Stando ad alcuni rumors, la D’Urso avrebbe una relazione con Flavio Briatore, tornato al centro delle discussione per la sua ultima decisione presa. Infatti, Briatore ha coinvolto suo figlio Nathan in un progetto modaiolo: insieme hanno sponsorizzato una collezione di abbigliamento per la marca Suns Boards, facendo debuttare il figlio dodicenne.

Molti utenti dei social si sono messi in moto per criticare la scelta di Flavio nel coinvolgere suo figlio di 12 anni in un progetto lavorativo. Nathan Falco è nato dalla relazione che Briatore ha avuto con Elisabetta Gregoraci: i due si sono sposati nel 2008 ma nel 2017 si sono lasciati.

Ma tornando alla relazione con Barbara, la donna, dopo la domanda posta dal famoso settimanale, ha deciso di lasciare ancora più carne al fuoco, non smentendo ne confermando, la stessa ha detto di avere solo due persone nel suo cuore, quindi una delle due potrebbe davvero essere l’ex team manager della Renault?

Questo dubbio è sorto a molti perché solitamente la D’Urso è una donna diretta, a cui piace la verità e non ha nessun problema a dirla, quindi mantenere un alone di mistero sulla domanda ha accesso un fortissimo sospetto.

Gli uomini di Barbara D’Urso

Ovviamente i fan più accaniti hanno capito subito che il riferimento era diretto a Giammauro ed Emanuele, i suoi due figli rispettivamente di 37 e 35 anni. Questi sono nati dalla relazione amorosa che la conduttrice ha avuto con il produttore cinematografico Mauro Berardi, storia durata dal 1982 al 1993.

Il tradimento del marito

Tuttavia, Barbara ha ritrovato l’amore pochi anni dopo grazie al ballerino Michele Carfora, con il quale è convolata a nozze nel 2002. Purtroppo, però, il loro amore è durato poco: infatti, i due si sono lasciati nel 2006. La D’Urso stessa ha chiesto il divorzio, a causa di un tradimento subito dall’uomo.

Tale tradimento l’ha scoperto Barbara D’Urso, sfogliando la rivista Chi e scoprendo delle foto del suo allora marito in compagnia di un’altra donna e in atteggiamenti espliciti.