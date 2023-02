Fabrizio Corona, arriva la vendetta contro Ilary e Totti | Tutta colpa di quella trappola

La vendetta è un piatto che va servito freddo e questo Fabrizio Corona lo sa bene. Pare che abbia in mente un piano per vendicarsi di Ilary Blasi e della trappola che la conduttrice gli aveva teso al Grande Fratello Vip.

La vendetta di Corona

L’episodio sotto le telecamere del Grande Fratello Vip che vede l’ex re dei paparazzi cadere nella trappola tesa da Ilary di certo è indimenticabile. La conduttrice l’aveva invitato per un confronto con Silvia Provvedi, ma proprio sul più bello – e rigorosamente in diretta – l’ex moglie di Totti ha colto l’occasione per rinfacciargli il vecchio scoop del tradimento tra suo marito e la Vento.

Un colpo basso che Corona non si aspettava e, nonostante voglia apparire come un duro, in quel momento era visibilmente in imbarazzo. Ilary poi l’ha cacciato dallo studio urlandogli “Buona vita!” e il loro confronto si è chiuso così.

Di certo, però, per Fabrizio Corona non è stato un attacco facile da digerire. Dopo anni, infatti, arriva la sua vendetta. Vediamo cosa ha in mente di fare.

Ecco chi gestisce

Anche se è passato molto tempo, Corona vuole ancora fargliela pagare a Ilary come se il confronto fosse avvento ieri. Secondo indiscrezioni rilasciate da Dagospia, l’ex re dei paparazzi starebbe approfittando del momento delicato che stanno vivendo Ilary e Totti per fargliela pagare.

Sembra che ci sia il suo zampino dietro tutti gli ostacoli che stanno affrontando per separarsi.

Secondo quanto rivelato, Corona starebbe “dietro” a Mario Caucci, ossia l’ex marito di Noemi Bocchi che negli ultimi mesi si è lasciato andare a dichiarazioni pesanti su di lei. L’ex marito la accusa di stare con Totti solo per avere visibilità e raggiungere un preciso obiettivo, quello di diventare una conduttrice televisiva.

Insomma, Mario Caucci non ha in serbo buone parole per la nuova compagna di Totti e la descrive come un’opportunista. In molti si sono domandati per quale motivo l’uomo sia così accanito nei confronti della donna: in fin dei conti, la loro relazione era terminata molto prima. Forse, il pezzo del puzzle mancante era proprio Fabrizio Corona.

A rivelarlo a Dagospia è Giuseppe Candela, che afferma: “Gira voce che a ‘gestire’, se così si può dire, l’imprenditore sia Fabrizio Corona”.

L’ipotesi, quindi, è che l’ex re dei paparazzi stia organizzando le interviste e le comparse in tv di Caucci proprio per rivendicarsi e mettere alimentare i pettegolezzi sul triangolo Totti, Ilary e Noemi.

I due ex coniugi vorrebbero solo ricominciare a vivere la propria vita, ma finché continueranno ad esserci gossip sulla loro separazione, l’ombra del matrimonio li perseguiterà. Fabrizio Corona pare che stia facendo proprio questo: alimenta la zizzania su di loro, tenendoli incollati a un matrimonio terminato.

In ogni caso, che Corona volesse mettersi in mezzo è stato chiaro fin da subito, infatti aveva rilasciato un’intervista al Corriere in cui ribadiva la veridicità ciò che aveva svelato anni prima e per cui era stato accusato.

Secondo Dagospia e l’opinione di molti, l’intento di Fabrizio è screditare ancora una volta Totti e di riflesso Ilary. Ricordiamo che per il momento si tratta solo di rumors, ma sicuramente il tempo ci darà le sue risposte.