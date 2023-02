Addio Carlo Conti, arriva la decisione drastica | Che sia arrivata davvero la fine?

Carlo Conti ha rilasciato recentemente un’intervista molto rivelatoria. Le sue confessioni fanno discutere e riguardano soprattutto il rapporto tra sfera privata e quella lavorativa. Ecco cosa ha dichiarato.

Carlo Conti è per certo uno dei conduttori più amati ed apprezzati della nostra televisione. Per tantissimi anni Carlo Conti ha praticamente dominato la scena di Rai 1 conducendo praticamente molti dei programmi della rete ammiraglia dall’Eredità fino ad arrivare anche ad un paio di edizioni del Festival di Sanremo.

Ora l’Eredità è in mano da diverso tempo a Flavio Insinna mentre da tre edizione il direttore artistico e conduttore della kermesse musicale più importante è Amadeus. Il presentatore ha inoltre preso il posto di Carlo Conti anche in un’altra celebre trasmissione in onda esclusivamente la fine dell’anno chiamata L’anno che verrà all’interno della quale si esibiscono diversi artisti per celebrare l’inizio del nuovo anno e festeggiarlo insieme al pubblico in piazza e a casa.

Attualmente Carlo Conti si sta dedicando ad un programma davvero celebre come Tale e quale Show e anche nella sua versione senza personaggi famosi chiamato semplicemente Tali e Quali. Lo show è davvero un successo e permette ai Vip di esibirsi mettendosi nei panni di star mondiali cantando e ballando sotto l’occhio attento di una giuria di esperti dello spettacolo.

Insomma, Tali e Quali Show è sicuramente un garanzia ma tutti si domandano il perché proprio un conduttore così importante abbia lasciato trasmissioni di grande hype come ad esempio L’anno Che Verrà. La risposta arriva direttamente da Carlo Conti durante una delle ultime interviste.

Le dichiarazioni di Carlo Conti

Tutti sanno quanto Carlo Conti sia dedito al suo lavoro ma proprio negli ultimi anni pare dedicarsi sempre di più alla sua famiglia. Il conduttore toscano è, infatti, sposato dal 2012 con Francesca Vaccaro con la quale ha avuto suo figlio Matteo nel 2014. Insieme alla sua famiglia si divide tra Roma e la sua città natale, Firenze dove riesce a trovare una sorta di tranquillità per sua moglie e suo figlio.

Carlo ha rilasciato un’intervista a Chi il 31 dicembre spiegando un po’ i progetti del suo futuro e come riesce a mantenere un po’ l’equilibrio con la sua amata famiglia.

In effetti, il pubblico era abituato a vederlo spesso a Capodanno e festeggiare insieme a lui ma da un po’ di anni Amadeus ha preso definitivamente il suo posto.

La spiegazione di questa scelta è stata data al settimanale diretto da Alfonso Signorini: “A Capodanno ho sempre lavorato. Ma da quando c’è mio figlio ho deciso di dedicare più tempo alla famiglia” ha raccontato candidamente il conduttore.

La verità è che, quindi, da quando è nato Matteo le sue attenzioni sono concentrate sul ragazzo e desidera passare sempre più tempo con lui. Che sia l’inizio di un possibile addio dalla televisione, magari preso con calma?

Durante l’intervista, intanto, Carlo Conti ha rivelato anche alcuni sogni nel cassetto come condurre un programma tipo Linea Blu sulle immersioni, sua grandissima passione da sempre.