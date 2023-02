Maurizio Costanzo, il messaggio non lascia dubbi: “Voglio che abbiano ricordi…” | Tutti in lacrime

Maurizio Costanzo ha commosso tutti con una dichiarazione davvero dolce che ha fatto battere il cuore ai fan. Il messaggio è per i nipoti e fa veramente piangere dall’emozione. Ecco cosa ha detto il giornalista e conduttore.

Maurizio Costanzo il nome televisivo per eccellenza, quello che tutti associano al mitico Maurizio Costanzo Show diventato ormai un marchio di fabbrica e andato in onda anche nella scorsa stagione televisiva autunnale.

Maurizio Costanzo è uno dei volti storici del giornalismo e della televisione in Italia, ha saputo portare un altro modo di fare il talk show in televisione. Anche se prima di questo cult del talk show Costanzo ha portato in Tv altri programmi passati alla storia come Bontà Loro e Fascination.

Giornalista e scrittore, uomo di grande livello culturale Maurizio Costanzo è stato sposato più di una volta ma da tanti anni resta fedele alla regina di Mediaset, Maria De Filippi. Come vi abbiamo in precedenza raccontato questa storia d’amore dapprima fu clandestina perché Costanzo era sposato con Marta Flavi, la quale scoprì la tresca fra il marito e la De Filippi grazie a una telefonata ascoltata per errore.

Quanto al Maurizio Costanzo Show sapevate che Valerio Mastandrea ha esordito proprio lì? E con lui anche la mitica Tina Cipollari oggi presenza fissa di Uomini e donne.

Nel corso della sua longeva carriera, Costanzo ha intervistato i più importanti nomi della storia del nostro Paese e non solo, dal cinema alla televisione, passando per la politica. Possiamo citare alcuni di questi nomi come Giovanni Falcone, Totò e molti altri.

Maurizio Costanzo tra le altre cose ha anche scritto i testi di alcune canzoni italiane famose, una su tutte: Se telefonando cantata da Mina.

Di recente il conduttore e giornalista ha parlato dei suoi nipoti, oltre al figlio preso in affido con Maria De Filippi, Gabriele, Costanzo ha altri due figli: Saverio e Camilla, entrambi genitori.

Parlando dei suoi nipoti Maurizio Costanzo ha detto qualcosa di molto commovente che ha fatto emozionare tutti.

Maurizio Costanzo e i suoi amori

Costanzo parla sempre con tanta dolcezza di sua moglie Maria De Filippi che ha sposato nel 1995 e non ha più lasciato. In diverse interviste ha dichiarato di aver trovato l’amore della vita e la considera, oltre che una moglie, anche un’amante, una compagna e un’amica.

Questo basta a fare di Costanzo un uomo molto più sensibile di quello che sembra, legato alla famiglia e decisamente affettuoso. Lo scorso 8 gennaio è arrivata la conferma di tutto ciò quando Costanzo è stato ospite di Silvia Toffanin in un altro salotto famoso, quello di Verissimo. In quella occasione il giornalista ha promosso il suo ultimo libro Smemorabilia nel quale affronta per la prima volta i suoi sentimenti mettendoli nero su bianco e raccontando la sua vita dall’infanzia alle sue storie d’amore.

Ma è sui nipoti che Costanzo ha commosso tutti, quando ha condiviso con il pubblico di Verissimo un pensiero davvero dolce che ha a che fare con la forza dei ricordi. Costanzo ha tre figli e quattro nipoti. Oltre Saverio e Gabriele c’è anche Camilla.

Quest’ultima con Saverio è la figlia di Flaminia Morandi. Come probabilmente saprete Saverio Costanzo è regista e produttore e ha diretto anche fiction e serie TV di successo come L’amica geniale.

Camilla è scrittrice e madre a tempo pieno. Maurizio Costanzo, come abbiamo detto, ha quattro nipoti: Brando, Nina, Tito e Bernardo e proprio di loro si è diffusamente parlato nell’intervista a Verissimo. Maurizio Costanzo intende costruire ricordi per i nipoti.

Il fatto è che il giornalista vorrebbe che i suoi nipoti pensassero a lui in un futuro in modo positivo, ricordando il passato con gioia e non con rammarico.

Il giornalista ha confessato di non essere un nonno tradizionale, di non aver mai portato i suoi nipotini allo stadio o allo zoo ma li ama molto e lo ha dimostrato con i fatti. Ogni giovedì organizza un pranzo con i suoi nipoti proprio per creare in loro ricordi che si augura, potranno portare con sé per tutta la vita.