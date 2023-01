Maurizio Costanzo beccato con un’altra donna! È arrivato il divorzio immediato – CLAMOROSO

Maurizio Costanzo come è ben noto è stato un gran donnaiolo. L’uomo ha alle spalle ben tre matrimoni. Il conduttore avrebbe tradito sua moglie scatenando una reazione inaspettata. Arriva il racconto di Maria De Filippi.

Maurizio Costanzo è uno dei più importanti conduttori del panorama televisivo italiano. Scrittore, presentatore ed autore, l’uomo è sicuramente apprezzato per la sua versatilità nell’intrattenimento. Insieme alla sua attuale moglie, Maria De Filippi, costituisce una coppia davvero potente dello spettacolo nostrano. I due possiedono la Fascino, famosa casa di produzione che ha al suo interno trasmissioni come Maurizio Costanzo Show, Uomini e donne e C’è posta per te per citarne alcune.

Maurizio e Maria stanno insieme da diversi anni: sposati dal 1995 i due sono una delle coppie più longeve della tv italiana. Tuttavia, la vita sentimentale di Maurizio Costanzo è stata abbastanza travagliata. Infatti, è stato sposato ben due volte prima di convolare a nozze con Maria De Filippi quasi trent’anni fa.

Oltre ai vari matrimoni, il conduttore ha avuto una lunga e memorabile relazione con l’attrice e doppiatrice Simona Izzo. Insomma, Costanzo non si è fatto mancare davvero nulla! La storia con Maria, intanto, sembra non essere nata nei migliori dei modi.

Anzi, pare che di mezzo ci sia stato un vero e proprio tradimento nei confronti di sua moglie che ha sconvolto tutti. Vediamo la storia nei dettagli.

Il tradimento di Maurizio Costanzo

La relazione tra Maurizio Costanzo e Maria De filippi è cominciata con qualche intoppo e secondo quanto raccontato da Maria agli inizi non c’era molta simpatia tra i due. Le cose sono ovviamente cambiate nel tempo tanto da spingere la coppia a sposarsi e a adottare un figlio, Gabriele, che attualmente collabora nel dietro le quinte proprio dei programmi di sua madre Maria De Filippi.

All’epoca dell’inizio della storia tra Costanzo e la De Filippi, il conduttore era sposato con Marta Flavi la quale suo malgrado aveva iniziato a sospettare che il marito potesse tradirla. In effetti, la Flavi è venuta a conoscenza della liaison con Maria attraverso una loro telefonata intercettata da lei stessa.

Inutile dire che è stato un vero e proprio shock che ha condotto al successivo divorzio tra Marta e Costanzo. “Successe in modo stupido, io l’ho chiamato, c’era lei sull’altra linea e ci ha sentito. Io sentii la voce di lei che diceva di mettere giù, che dovevano parlare” ha spiegato meglio Maria De Filippi in merito a questa delicata vicenda.

Da quel momento la vita per tutti e tre si è radicalmente mutata e tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, dopo così tanto tempo, l’amore procede ancora a gonfie vele!