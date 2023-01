Maurizio Costanzo tradisce Maria De Filippi: ci sono le prove, la rivelazione non lascia dubbi

Maurizio Costanzo, re della televisione italiana fa una considerazione importante su una persona che tradisce sua moglie Maria De Filippi. Arriva una rivelazione incredibile che sorprende tutti ma in primis la regina di Mediaset, De Filippi.

Nel mondo della televisione, spesso, si creano dei veri e propri idoli indiscussi apprezzati da pubblico e critica. Tra questi ci sono sicuramente Maria De Filippi e suo marito Maurizio Costanzo. I loro programmi riscuotono davvero un grande successo, proprio grazie alla loro capacità di essere trasversali e di toccare diversi generi.

Maria De Filippi è letteralmente diventata la Regina di Mediaset in quanto conduttrice ed ideatrice di trasmissioni divenute cult del piccolo schermo come Uomini e Donne, C’è posta per te ed Amici. Suo marito è, invece, il pilastro della nostra televisione: classe ’36 l’uomo è un presentatore, autore, scrittore che ha sicuramente rivoluzionato il modo di condurre.

Il suo storico programma Maurizio Costanzo Show continua ancora adesso dopo così tanto tempo arricchendo giorno dopo giorno il suo variegato parterre di ospiti. Maurizio Costanzo e Maria si sono sposati nel 1996 ed insieme formano una delle coppie più solide dello spettacolo italiano.

I due si dimostrano giorno dopo giorno come dei maestri nel loro mestiere ed una coppia a dir poco formidabile anche dal punto di vista lavorativo. C’è qualcuno che, però, si è insidiato tra Maria e Maurizio, tanto da far parlare i giornali di un vero e proprio tradimento. Vediamo più nei dettagli la vicenda.

La rivelazione di Maurizio Costanza per Antonella Clerici

E’ ben noto quanto Maurizio Costanzo ammiri Maria De Filippi ed il suo lavoro soprattutto perché lui è stato un mentore per sua moglie. In realtà, tramite una dichiarazione social Maurizio avrebbe tradito Maria, ma non sotto l’aspetto personale quanto piuttosto dal punto di vista professionale.

Stiamo parlando nello specifico della stima espressa da Costanzo ad Antonella Clerici durante un’intervista ai microfoni di Nuovo Tv dove ha raccontato quanto apprezzi il suo programma The Voice Senior.

“Io adoro la musica, dunque veder cantare bellissimi brani è emozionante. E lo è ancora di più in questo caso visto che a salire sul palco sono artisti sconosciuti, gente che non ha sfondato nel mondo della musica, ma che ha mantenuto viva la passione pur facendo tutt’altro nella vita”. Queste le sue dolci parole verso Antonella prontamente riprese da una storia Instagram della Clerici che ringrazia a sua volta il grande Costanzo.

Insomma, in molti hanno visto in questo elogio eccessivo una sorta di tradimento nei confronti di Maria ma soprattutto perché entrambe promuovono programmi dello stesso genere. Agli occhi di molti Maurizio non ha rispettato il lavoro di sua moglie anche se la sua bellissima dichiarazione ad Antonella Clerici non fa altro che testimoniare quanto lui sia un vero professionista.