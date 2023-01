Greta Menchi vittima di un’aggressione violenta. Intervento d’urgenza, c’è bisogno di un chirurgo plastico

Greta Menchi ha raccontato di aver subito un’aggressione, i fan sconvolti. Un cane l’avrebbe attaccata e ora lei ha bisogno di un’operazione chirurgica. La reazione dell’attrice però lascia un messaggio positivo.

Nelle ultime ore Greta Menchi ha condiviso delle storie che hanno fatto preoccupare molto i fan tanto da farli andare nel panico. Ma cosa è accaduto? Ebbene la giovane attrice ha raccontato ai suoi followers di essere stata aggredita da un cane e l’aggressione è stata talmente violenta da rendere necessario un intervento di chirurgia plastica. I fan si sono preoccupati molto perché la giovane influencer, youtuber, cantante e attrice adesso ha una vistosa ferita al viso.

Greta Menchi si è dovuta rivolgere ai medici per un intervento d’urgenza in seguito all’attacco dell’animale. Al pronto soccorso, dal momento che la situazione era grave l’influencer ha rassicurato tutti dicendo che stava bene anche se dal video appariva visibilmente scossa. La disavventura di Greta Menchi ha fatto subito il giro del web. Ma cosa è accaduto?

Greta Menchi aggredita

Lo scorso 27 dicembre Greta Menchi ha subito l’aggressione da un cane, si è trattato di un attacco veloce, nel suo racconto non ha parlato della razza dell’animale ma ha sottolineato che i denti dell’animale erano affilati e robusti come la lama di un bisturi.

Greta Menchi ha detto che tutto è accaduto nel giro di pochi secondi e che ha avuto appena il tempo di rendersi conto di quello che stava accadendo. L’influencer ha riportato una ferita al labbro superiore e al naso e si è precipitata subito al pronto soccorso dove i medici di guarda sono intervenuti tempestivamente con delle suture ma poi le hanno consigliato di rivolgersi a un chirurgo plastico.

La notizia di quanto accaduto, Greta Menchi l’ha rilasciata attraverso Instagram proprio nell’attesa dell’ulteriore consulto del chirurgo. Nelle storie, ha raccontato la Menchi, sperava di non riportare una cicatrice troppo vistosa: “Nella follia, è andata bene. Mi ha morso ma non ha strappato la pelle del viso”.

Ma come sta dopo questo spaventoso incidente Greta Menchi? Alcune ore dopo aver consultato il chirurgo plastico è tornata sui suoi canali social per raccontare ai suoi followers un’altra parte della storia: “Mi rimangio tutto quello che ho detto nelle storie precedenti. Era tutto aperto e mi hanno ricucito per 1 ora. Una cifra di punti. Io sono highlander. Ho superato qualsiasi cosa, con la gamba spezzata a metà e il ginocchio distrutto. Figuratevi”.

Con queste parole Greta Menchi ha voluto dimostrare la sua forza e il coraggio nell’affrontare tutto ciò che le è capitato. Ha ringraziato poi i suoi fan per il sostegno ricevuto e ha ribadito di essere comunque sconvolta dall’accaduto, ma fortunatamente il suo modo di essere le permette di trovare la giusta leggerezza malgrado la situazione.

Greta Menchi aveva anche pensato di postare una foto della sua cicatrice, per i “più coraggiosi” ma poiché molte persone hanno ricondiviso online la notizia, ha preferito evitare che l’eventuale screen della sua faccia circolassero troppo sul web e sui giornali. Tutto ciò anche per non far preoccupare ulteriormente i suoi familiari.

“Io sono una giovane attrice e ho visto infrangersi il mio sogno, quando mi sono toccata la faccia. Invece il mio angelo custode mi ha salvato. Sapete che sono un marine e prendo tutto di faccia, con ironia”.

Greta ha voluto quindi guardare il lato positivo e vedere questi giorni come un periodo di riposo, viste anche le festività natalizie. Prossimamente non ci sono provini e quindi può dedicarsi tranquillamente al riposo e all’attesa del decorso post operatorio.

Nel raccontare questa disavventura ha voluto lanciare un messaggio di speranza ai suoi fan incoraggiandoli a saper reagire alle avversità, rialzarsi e non consentire a nulla di distruggere la propria fiducia in sé e nella vita.