Moira Orfei: dopo la sua morte ecco come si sono ridotti i suoi figli. Retroscena allucinante

Scopriamo che cosa stanno combinando i figli della Orfei, dopo che ha lasciato loro l’eredità dell’arte circense.

Moira Orfei è considerata come la regina dell’arte circense italiana e quando si parla di Circo, non può non venire in mente Moira Orfei, e viceversa. La grande Orfei è morta il 15 novembre 2015 a 83 anni e ha deciso di lasciare l’eredità ai suoi due figli Stefano e Lara.

Moira è sempre stata fedele a sé stessa negli anni, con il suo look caratteristico da bambola: occhi truccati con la matita nera e il mascara; labbra rosa-fucsia; viso bianco come la porcellana e due nei tipici disegnati uno sullo zigomo e l’altro sotto alla bocca e per finire i lunghi capelli neri raccolti in un grosso chignon.

Questa è sempre stata l’immagine che la Orfei ha mostrato al pubblico che tanto la amava e che continua a ricordarla con affetto. La regina del Circo si è sposata con Walter Nones, anche lui appartenente al mondo circense, nel 1961 e dal loro amore sono nati due figli: Stefano nel 1966 e Lara nel 1970. Che cosa fanno oggi i loro eredi?

Stefano ha seguito le orme dei suoi genitori, essendo cresciuto nell’ambiente circense, da grande è diventato un bravissimo domatore. Tuttavia, questa è la strada più pericolosa del Circo e, infatti, Stefano è stato ferito per ben due volte dalle sue stesse tigri.

La prima volta è stata nel 2006, quando è stato attaccato dai suoi animali mentre portava loro del cibo. Per fortuna è stato salvato da un suo collega che, però, è morto pochi giorni dopo a causa delle ferite riportate. Il secondo attacco è avvenuto nel 2009, quando una delle sue tigri lo ha azzannato, lasciandogli dei segni visibili. Anche questa volta, fortunatamente, è stato salvato da suo padre.

Il 2006 è stato un anno intenso per Stefano: oltre all’attacco delle tigri, si è fidanzato con l’attrice e showgirl Brigitta Boccoli, conosciuta a Reality Circus e i due sono convolati a nozze nel 2008. La coppia ha avuto due figli, Manfredi e Brando.

Nel 2016, Stefano ha partecipato al reality show più dure di sempre, ovvero L’Isola dei Famosi, ma il suo habitat naturale è il Circo. Il figlio di Moira Orfei, infatti, ha vinto molti premi per il maggior numero di animali ammaestrati al Festival del Circo di Monte Carlo.

Anche la secondogenita Lara ha deciso di seguire le orme della famiglia e, infatti, è diventata un’agile equilibrista, trapezista, giocoliera ed acrobata. Inoltre, Lara è anche una bravissima cavallerizza e quando aveva 21 anni ha vinto il Clown d’Argento al quattordicesimo Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo.

Lara, a differenza di suo fratello Stefano, ha passato un po’ più tempo dietro le telecamere del piccolo schermo, partecipando ad Al Paradise su Rai1 nel 1983, a Sabato al Circo su Canale5 dal 1989 al 1991, al Circo Massimo su Rai3 e Reality Circus su Canale5.

Per quanto riguarda l’amore, Lara è legata sentimentalmente a Micha Malachikine, anche lui appartenente del mondo del Circo, con il quale ha avuto tre figli: Moira Junior, Walter Junior e Alexander. Al giorno d’oggi, la figlia di Moira porta avanti l’eredità della mamma con il Circo Lara Orfei.

Tuttavia, il rapporto tra Stefano e Lara è diventato più precario dopo la morte della madre, perché la secondogenita accusa Brigitta di voler prendere le redini del Circo e diventarne la regina, senza avere nessun diritto di sangue.

Stefano ha difeso sua moglie, spiegando in un’intervista ha DiPiù come stanno realmente le cose: “Brigitta non ha mai voluto prendere il posto di nessuno, tanto meno di nostra madre. Non lo ha mai voluto e non le serve. […] Il suo apporto al circo è stato amorevole e passionale e ne abbiamo ricavato solo dei vantaggi”.