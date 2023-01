Il principe William e quello sgarro a sua moglie: Kate non la prenderà bene

Kate e William sono sempre apparsi come una coppia solida ed innamorata. Sebbene il protocollo non preveda manifestazioni d’affetto, i due dimostrano spesso quanto la loro unione sia forte e appassionata. E’ successo qualcosa di incredibile che pare aver allontano l’erede al trono e sua moglie.

Dopo la morte della Regina Elisabetta questo settembre la monarchia inglese è andata incontro a diversi cambiamenti. In primis, Carlo è diventato il nuovo Re accompagnato dalla Regina Consorte Camilla, sempre al suo fianco. Anche William ha aumentato gli impegni reali anche subentrando talvolta a suo padre, complice la sua giovane età.

Nelle occasioni ufficiali William e sua moglie Kate si dimostrano sempre impeccabili e sorridenti facendo impazzire e letteralmente sognare i loro sudditi ed ammiratori. Di recente, però, è successo qualcosa di assurdo che ha allontanato i due coniugi e che ha fatto pensare quanto Kate e William fossero ai ferri corti.

In particolare, pare che la colpa di questa diatriba sia da attribuire proprio a William il quale ha fatto un gesto al limite, in un periodo di grande difficoltà per la monarchia. Effettivamente la Royal Family non sta vivendo un momento d’oro. Anzitutto questo è il primo Natale senza la Regina Elisabetta, scomparsa a 96 anni dopo ben settant’anni di Regno.

Inoltre, la stabilità dei reali inglesi è stata messa a dura prova a causa del documentario di Netflix sulla storia d’amore di Harry e Meghan che tratta anche in parte della diatriba tra la coppia ribelle e la famiglia Windsor. Le accuse di Harry e Meghan hanno davvero destabilizzato la Royal Family che, forse, si sarebbe dovuta mostrare più unita.

A quanto pare William ha fatto uno sgarro a sua moglie e i tabloid sono pronti ad urlare la parola crisi.

Le foto di William al matrimonio della ex

Il principe William ha partecipato di recente al matrimonio della sua ex fidanzata Rose Farquhar con la quale è rimasto in ottimi rapporti. I due, dopo essersi lasciati, hanno continuato a frequentare gli stessi ambienti anche grazie al nuovo compagno di lei, molto amico di William e figliastro di Sir Charles Williams.

William e Rose si sono conosciuti a Gloucestershireal al Beaufort Polo Club e messi insieme nel 2000.Tra i due non ha funzionato ma comunque i due hanno mantenuto dei rapporti amichevoli anche quando William ha ufficializzato l’unione con Kate.

Ora William è andato al suo matrimonio per porgere i suoi auguri alla felice coppia ma alle celebrazioni non c’era ombra di Kate Middleton. Sua moglie ha preferito rimanere a casa con i suoi figli e lasciare “libero” il principe. In molti hanno inteso questa decisione come uno sgarro nei confronti di Kate, esclusa da un evento troppo vicino solo a William e costretta a stare a casa con la famiglia.

Tra Kate e William c’è aria di crisi come dicono in molti? O la loro è stata semplicemente una decisione condivisa? Attendiamo la prossima news.