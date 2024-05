Cinzia Leone, si sente male in diretta: intervento immediato e la corsa in ospedale | Le condizioni sono drammatiche

Cinzia Leone, conosciuta per il suo talento comico e la sua forza interiore, ha attraversato una carriera ricca di risate e sfide. La sua storia è un mix di brillantezza sul palco e lotte personali contro la malattia. La Leone ha lasciato un segno indelebile nel mondo della comicità, ma anche nel cuore di chi l’ha vista lottare per la sua salute.

Da giovane, Cinzia Leone ha intrapreso la strada dell’arte con la determinazione di un’avventuriera. La sua carriera iniziò come attrice, ma è stato il suo talento comico a portarla alla ribalta. Tra i suoi personaggi più celebri c’è sicuramente “La signorina Vaccarone”, un’iconica interpretazione degli anni ’90 che ha fatto ridere intere generazioni.

Ma dietro il sorriso e le battute c’è una storia di lotta e resilienza. Il malore improvviso che ha colpito Cinzia Leone praticamente in pubblico è stato un momento di grande spavento per tutti coloro che amano la sua arte. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e preoccupanti.

Ospite di sabato nei salotti di Verissimo, ai microfoni di Silvia Toffanin ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera raccontando anche di un passato per nulla semplice. Purtroppo, la grande comica ha ceduto davanti a tutti e si è accasciata a terra. Grande preoccupazione tra i presenti: lo shock è stato tanto ed il mancamento totalmente inaspettato. Ma vediamo cosa è successo nei dettagli.

La malattia di Cinzia Leone

Tutto questo caso è avvenuto nel lontano 26 dicembre 1991, dopo la prima proiezione del film “Donne con le gonne”, Cinzia accusò un grave malore che la condusse in ospedale in condizioni critiche. Le venne diagnosticato un aneurisma congenito all’arteria basilare, e dopo un delicato intervento chirurgico negli Stati Uniti, riuscì a recuperare completamente.

Leone ha vissuto momenti difficili, affrontando due emorragie cerebrali e una paralisi, ma ha dimostrato una forza d’animo straordinaria. “Il mio terzo tempo è appena cominciato“, ha dichiarato. “Io a 32 anni ero come una persona gravemente malata a 70, ho perso il senso della vita, ho passato gli anni migliori ad affrontare un brutto stop. Il tempo per me è elastico e creativo, non so come sarà il mio terzo tempo, non mi interessa, vivo scrivendo, con la comicità.

La forza d’animo di Cinzia

Un grande insegnamento ci offre l’attrice: non bisogna lasciarsi abbattere dal dolore ma attraversarlo per uscirne migliori. E in alcun modo bisogna farsi fermale da queste sofferenze, piuttosto raccogliere la vita e amarla per come è. Cinzia Leone sicuramente l’ha fatto perché ha proseguito nonostante le difficoltà verso una carriera meravigliosa con grandi soddisfazioni.

A Verissimo può dare il meglio di sé e mettersi a nudo: la donna è una testimonianza di come la risata possa essere una medicina potente anche nei momenti più difficili. Cinzia Leone rimane sicuramente un esempio di determinazione per tutti coloro che lottano contro le avversità della vita.