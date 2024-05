Ilayda Çevik, la Betül di Terra Amara nasconde un marito da non credere: ecco di chi si tratta | Scoperto così…

Finalmente abbiamo scoperto chi è il vero marito di Ilayda Çevik, la Betül di Terra Amara è sposata proprio con lui. Che storia incredibile.

Terra Amara è una serie televisiva turca che è stata in grado di conquistare il favore del pubblico italiano in poco tempo, soprattutto per la storia ricca di colpi di scena, drammi, relazioni amorose, personaggi carismatici ed esotici. Tra i personaggi più amati della serie televisiva c’è Betül, una donna severa ed intransigente pronta a tutto per raggiungere i suoi scopi.

Sebbene si tratti di un personaggio ‘cattivo’, Betül è riuscita a far innamorare di lei il pubblico italiano proprio per la sua determinazione e fiducia in sé stessa, ma anche per la bellezza che l’attrice interprete le ha donato. La donna che recita nei panni di Betül è Ilayda Çevik e la sua straordinaria beltà lascia tutti senza fiato. Sabato 4 maggio la donna è ospite a Verissimo, talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, dove l’incontro tratta anche fatti scottanti.

Nella serie tv, il personaggio interpretato da Ilayda Çevik non ha molta fortuna in fatto di uomini e in materia d’amore, dal momento che Betül ha provato ad avvicinarsi a Fikret in modo romantico solo per fare suoi i beni dell’uomo fallendo miseramente. Nella vita privata, invece, Ilayda Çevik ha incontrato un uomo incredibile che le ha lasciato un segno indelebile.

La storia di lei e dell’uomo che poi è diventato suo marito sembra fittizia tanto è assurda e pazzesca e la narrazione che la donna ha usato per raccontarla supporta tale sensazione. Qualche mese fa, Ilayda Çevik ha rilasciato un’intervista per un magazine turco, Sabah, che è stata riportata poi sulla rivista Terra Amara nel febbraio scorso dove ha raccontato come ha conosciuto l’uomo della sua vita.

La verità dietro all’uomo di Ilayda Çevik

La Betül di Terra Amara ha svelato come è entrata in contatto con il suo futuro marito, lasciando senza parole i lettori dell’intervista-rivelazione. Ilayda Çevik ha raccontato che lei e il suo futuro marito, Goksenin Ekiyorum, sono stati vicini di casa per ben 11 anni, durante i quali si scambiavano solo i convenevoli comuni tra conoscenti.

Un giorno come tanti, però, i due hanno avuto modo di dirsi più del semplice ‘buongiorno, buonasera’ e hanno scoperto di avere una certa affinità. Dopo l’incontro, i due si sono frequentati sempre di più fino alla romantica proposta di matrimonio di lui fatta sulla panchina del loro primo incontro. Un racconto che ha dell’incredibile e che suona proprio come una fiaba delle mille e una notte.

Un fine per niente lieto

Nonostante la bellezza di entrambi e la passione che li ha fatti avvicinare, fino al culmine delle nozze, Ilayda Çevik ha svelato che il loro matrimonio era arrivato alla fine già nel mese di febbraio scorso. L’attrice di Betül era stata già ospite nel salottino della Toffanin lo scorso 10 febbraio e per l’occasione aveva rivelato di essere di nuovo single.

Questo ha fatto pensare al pubblico presente che la magnifica storia d’amore con Goksenin Ekiyorum fosse tristemente finita. Quindi anche Ilayda Çevik non è molto fortunata in amore, così come il personaggio che interpreta nella serie tv Terra Amara. Sabato 4 maggio l’attrice è ospite a Verissimo e le novità non possono mancare.