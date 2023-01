Sara Di Vaira finalmente confessa: “A Ballando non ho salvato Lorenzo Biagiarelli perché…”

L’ex ballerina professionista di Ballando con le Stelle rivela i retroscena riguardo l’eliminazione di Lorenzo Biagiarelli, fidanzato di Selvaggia Lucarelli, dalla gara. Scopriamo perché Lorenzo non è arrivato in finale.

Nella quinta puntata dell’ultima stagione di Ballando con le Stelle, programma in onda su Rai1 in prima serata e condotto dalla bravissima Milly Carlucci, Lorenzo Biagiarelli si è visto segare le gambe ed essere buttato fuori dalla competizione.

Il fidanzato della giudice Selvaggia Lucarelli è andato allo spareggio contro Rosanna Banfi e Alex Di Giorgio, perdendo la gara. A bordo pista erano presenti due dei ballerini storici della trasmissione, ovvero Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, che potevano scegliere di salvare Lorenzo utilizzando la loro card, ma non l’hanno fatto. In molti si chiedono il perché e alcuni pensano che si tratti di una macchinazione organizzata da tempo.

A Oggi è un altro giorno, Anastasia Kuzimina, la ballerina-maestra di Lorenzo, ha spiegato i motivi per i quali non ha tentato di aiutare il suo partner e non ha telefonato alla Lucarelli per spiegare come sono andate le cose.

Infatti, le due donne, ora come ora, non sono proprio in buonissimi rapporti. La Kuzmina ha detto alla padrona di casa, ovvero a Serena Bortone: “Come faccio io a chiamarla se poi lei la chiamata la registra? Io con loro (gli altri giurati di Ballando n.d.r..) ho sempre discusso e mi sono confrontata onestamente ma dopo che tu hai detto davanti a tutta Italia che hai registrato una chiamata io non ti chiamerò mai perché non mi fido”.

Dopo i chiarimenti di Anastasia, Sara Di Vaira ha rivelato il motivo della sua scelta di non salvare Biagiarelli a Ballando con le Stelle: “Lo spiego, come è successo per altre coppie era giusto che il ripescaggio fosse tra chi non aveva raccontato niente all’interno del programma.

Lui è bravissimo ma non si è mai veramente aperto con il pubblico e con coloro che erano li. Noi con Simone abbiamo deciso di salvare o aiutare le persone che in quel momento non venivano aiutate dal ballo ma si davano al programma e lasciare agli altri il temo di allenarsi e trovare il feeling”.

Quindi, sia Anastasia Kuzmina che Sara Di Vaira hanno spiegato le loro ragioni per le quali Lorenzo Biagiarelli non ha potuto proseguire la competizione di Ballando. La prima perché non è in buoni rapporti con Selvaggia Lucarelli ed ha preferito fare un passo indietro, mentre la seconda si è giustificata usando la scusa che Lorenzo non si è aperto troppo con il pubblico. Queste spiegazioni non hanno soddisfatto i fan del programma e tanti sono convinti che ci sono altre motivazioni dietro a queste decisioni.