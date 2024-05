Daniele Bossari, la diagnosi del tumore: una battaglia dolorosa che lo ha distrutto | Filippa al suo fianco

Daniele Bossari e la tremenda diagnosi di tumore, purtroppo una battaglia lunga e dolorosa. Sua moglie Filippa sempre al suo fianco.

Daniele Bossari, sempre sorridente e con la battuta pronta, nasconde anche molto dolore dovuto a una terribile diagnosi: quella di un carcinoma. Una notizia che lo ha distrutto.

Ospite nell’ultima puntata di Verissimo, il conduttore ha parlato della terribile battaglia che gli ha fatto rivalutare la sua vita e il suo punto di vista sulla malattia.

Al suo fianco c’è sempre Filippa Lagerback: i due sono sposati dal 2018 e la loro storia va a gonfie vele. Solo avere un amore così al fianco può dargli la forza di affrontare questa difficoltà imprevista che lo ha atterrito.

Il suo racconto ha spaventato il pubblico e lo ha segnato profondamente. Nessuno si sarebbe mai aspettato una confessione del genere e un dolore così profondo, difficile da descrivere.

La terribile diagnosi

Bossari ha raccontato che quando ha ricevuto la diagnosi gli è crollato il mondo addosso, e non poteva essere altrimenti: il carcinoma alla base della lingua è molto pericoloso e gli ha fatto rivalutare tutta la sua vita. L’amore di Filippa è fondamentale: è la sua anima gemella da molti anni e Bossari fin da quando l’ha vista aveva capito che sarebbe stata la donna della sua vita, e così è stato. Ma l’amore a volte si trova a dover affrontare battaglie devastanti.

Il conduttore ha menzionato la depressione, la difficoltà di andare avanti ogni giorno a causa della paura e del dolore. Il suo devastante racconto ha fatto stringere il cuore a tutti e ora il pubblico si chiede come saranno le cose d’ora in poi per lui. Purtroppo la malattia lo ha colto all’improvviso, è entrata senza bussare, e in pochissimi giorni Bossari ha dovuto cambiare prospettiva su se stesso.

La battaglia di Daniele Bossari

La diagnosi di carcinoma alla base della lingua è arrivata a inizio 2023 e il conduttore non ha rivelato la sua battaglia finché non ne è uscito, lo scorso anno. In un attimo tutte le sue certezze sono scomparse e Bossari ha dovuto affidarsi completamente agli altri, sia ai dottori che anche agli affetti. Filippa è stata sempre vicina, ma anche la madre del conduttore che, ha spiegato Bossari in un’intervista, ha pregato per lui dall’inizio alla fine.

Adesso Bossari è finalmente tornato a sorridere, ma non dimentica quella fase così dura della sua vita che lo ha lasciato senza fiato. La malattia, ha spiegato, lo ha connesso in modo profondo con l’universo e lo ha aiutato a ridimensionare i problemi più piccoli della vita a cui spesso diamo fin troppa importanza. Adesso il conduttore vede la sua vita in modo diverso e vive ogni giorno con una nuova consapevolezza.