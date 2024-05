Amici, trapelato il nome del vincitore: “È tutto pilotato” a rischio il programma | Terremoto per Mediaset

Batosta per Amici, fanno uscire il nome del vincitore, l’accusa è che sia tutto pilotato, dal pubblico scoppia la polemica. A rischio il programma.

Un lunga stagione per Amici di Maria De Filippi sta per giungere al termine: stasera sabato 18 maggio si disputerà finalmente la finale del talent show più famoso e seguito di Italia. A contendersi il primo posto i ballerini Marisol e Dustin e i cantanti Holden, Petit, Mida e Sarah che a colpi di “battaglie” artistiche hanno eliminato uno ad uno i loro compagni di avventura.

Un’edizione come sempre di successo ma segnata anche da diverse polemiche: in ultima, quella che considera Amici come un programma “Tutto pilotato“. In effetti, in tanti hanno sempre rimproverato la trasmissione e i suoi autori di muovere un po’ le pedine dello show a proprio piacimento, tralasciando la volontà suprema del pubblico a casa.

Questa volta, infatti, qualcosa sembra aver tradito le aspettative e le fiducia degli spettatori. A sorpresa, nelle ultime ore è trapelato il nome del presunto vincitore. Sarebbe, questo, uno scandalo a tutto tondo perché la puntata finale dovrebbe essere trasmessa in diretta e permettere ai fan di votare. Ma sui social network le cose non procedono sempre come dovrebbero e c’è chi grida al complotto. Qual è la verità? E perché già circola il nome del vincitore?

C’è qualcuno che proprio non ci sta e vorrebbe ritornare all’autenticità degli inizi, di quando non interferivano social, brand e tutto quello che può influenzare, poi, la scelta di chi trionfa. Adesso c’è da capire se da parte della redazione o dalla stessa Maria verranno arginate queste voci proprio a ridosso dalla finale. C’è da far chiarezza, quindi, ora che pare lo show sia stato “smascherato”.

Chi vincerà Amici secondo gli scommettitori

La verità è che il nome certo non è ancora noto, ma è chiaro che secondo gli scommettitori a vincere sarà Petit, seguito da Holden. I bookmakers, insomma, puntano tutto su Petit facendo credere che effettivamente sarà lui il fortunato di questa edizione. Si tratta quindi di supposizioni ma non c’è certezza che questa avvenga, tante volte Amici ha saputo sorprenderci.

Sicuramente Petit è l’opzione più appetibile poiché la sua musica e il suo stile rappresentano a pieno lo spirito giovanile di questi tempi. Va da sé che probabilmente, al di là della possibile vittoria, potrà avere un grande successo in radio data la fruibilità delle sue canzoni. Comunque c’è chi non ci sta e crede che una sua vincita non può che è essere una “truffa”.

Appuntamento alla finale!

I social, infatti, sembrano tifare molto per Sarah poiché considerata più genuina e meno costruita degli altri in quanto utilizza poco e niente l’autotune, “strumento”, invece, sfruttatissimo dallo stesso Petit. Molto pubblico del web vorrebbe quindi che il vincitore fosse scelto meritocraticamente e non in relazione a logiche di mercato o ciò che più piace al mercato delle “ragazzine”.

Insomma, giudizi un po’ severi da parte di molti: tutti gli artisti giunti alla finale si meritano la vittoria per un motivo o per un altro e ognuno di loro ha una qualità che spicca su tutte. Nessuna raccomandazione: il 18 maggio vincerà comunque vada il talento.