Raiz, dopo la morte della moglie prende una decisione per la figlia: ha dovuto farlo | Non si torna indietro

Dopo la tragica morte che si è portata via la moglie, Raiz ha preso una decisione importante per sua figlia. Lo deve fare.

Si chiama Gennaro Della Volpe, ma tutti li conoscono come Raiz: cantautore e interprete del boss mafioso Don Salvatore Ricci in Mare Fuori, è una delle personalità più seguite oggi dagli italiani.

Chi segue l’artista sa che purtroppo nei mesi scorsi ha dovuto affrontare un lutto terribile: sua moglie Daniela Shauly se n’è andata dopo aver combattuto contro una brutta malattia.

I due erano legatissimi e per Raiz è stato un durissimo colpo perdere la sua compagna di vita. I due hanno avuto una bambina, Lea, che oggi ha 6 anni e ha bisogno di tutto l’amore del padre per crescere.

Ma il cantante ha dovuto prendere una decisione sofferta proprio per lei e non ha potuto fare altrimenti. La sua non è stata una scelta, ma praticamente un obbligo, e le conseguenze si faranno sentire presto. Ospite a Verissimo questo sabato, la sua storia ha fatto rabbrividire tutti.

Il dolore di Raiz

Raiz è la voce degli Almamegretta, un gruppo napoletano di musica reggae, dub e rap. Il gruppo ha ricevuto numerosi riconoscimenti nel corso degli anni: è tra gli artisti col maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco. Un risultato davvero invidiabile. Da anni Raiz segue il gruppo nei concerti e intrattiene il pubblico di affezionati, e il suo ingresso in Mare Fuori non ha fatto altro che aumentare la sua fama.

Adesso però la sua vita sta per cambiare a causa di una decisione molto sofferta ma assolutamente obbligatoria. La vita del cantante è cambiata in un attimo e adesso sta per arrivare un nuovo ciclone nella sua quotidianità, e tutto per sua figlia Lea.

Una decisione difficile

Raiz ha comunicato sui social una decisione molto difficile, ma praticamente obbligata: in un post su Instagram ha annunciato che questa estate farà pochi concerti con gli Almamegretta. Il motivo è che vuole stare con sua figlia Lea, di soli 6 anni, e cercare insieme a lei di ritrovare un equilibrio e la felicità. Non sarà semplice, ma il cantautore sta dando il tutto per tutto per far stare bene sua figlia e riprendersi dalla tremenda perdita.

Raiz comunque non si fermerà e continuerà a lavorare, anche se i suoi sforzi saranno per il suo spettacolo, una sorta di storytelling e stand-up show in cui racconterà alcune storie che ha scritto. La musica non mancherà, ma questa volta il focus sarà sulla narrazione. Con tutto ciò che ha passato, il cantante e attore sicuramente ne avrà di cose da tirare fuori. Per lui ora inizia la sfida più difficile: stare accanto a sua figlia, mostrarsi forte e cercare di rinascere. Non sarà semplice, e per questo noi gli facciamo i nostri migliori auguri di ripresa.