Elisabetta Gregoraci, annuncia il grave lutto che lo ha portato via: “L’ho perso…” | Cala il gelo per Briatore

Elisabetta Gregoraci ha dato una notizia tremenda che nessuno voleva sentire, purtroppo ha perso una persona molto cara. Dilaga il panico.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono due nomi che identificano due persone famose nel mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria che non si può fare a meno di collegare tra loro. Nonostante la loro relazione sentimentale e il loro matrimonio siano finiti ormai da diversi anni, entrambi sono ancora molto uniti soprattutto per il bene del loro figlio Nathan Falco.

In questo ultimo periodo, la Gregoraci è stato in grado di dimostrare ancora una volta l’affetto che prova verso il suo ex marito standogli accanto proprio in uno dei suoi momenti peggiori. Circa un mese fa Briatore ha scoperto di avere un tumore al cuore e questa notizia ha gettato nello sconforto sia i suoi follower che i suoi parenti e amici.

Elisabetta non si è certo tirata indietro ed è stata accanto a Flavio durante l’operazione, cercando di allievare l’umore dell’uomo in quel pessimo momento della sua vita. Briatore si è visto decisamente provato da questa sua situazione ma è stato fortunato ad avere Elisabetta accanto fino all’ultimo.

Questo gesto ha dimostrato sia a lui che a tutti i suoi fan che si può smettere di essere marito e moglie ma l’affetto e il rispetto possono continuare ad esistere. Un episodio tragico che ha visto come protagonista un uomo sempre pieno di energia e voglia di fare che, però, non si sarebbe mai immaginato di finire in questo modo.

Il tragico annuncio

In queste ultime ore la showgirl ha fatto un annuncio che nessuno avrebbe mai voluto sentire e che riguarda una perdita davvero molto grave. Elisabetta Gregoraci ha informato tutti i suoi follower di star vivendo un pessimo momento della sua vita dettato dalla scomparsa inaspettata di una persona molto importante per lei.

Una notizia di lutto che sta affliggendo la Gregoraci e la sua famiglia che la conduttrice ha voluto condividere con i suoi fan per metterli al corrente del suo attuale stato d’animo. Dal momento che Elisabetta Gregoraci è sempre molto attiva sui social, ha voluto condividere con i suoi follower anche questo momento davvero buio.

La perdita

Così come Flavio Briatore ha informato i suoi follower su Instagram di essersi ripreso molto bene dall’operazione al cuore, ringraziando tutte le persone (specialmente la Gregoraci) che gli sono state accanto durante uno dei momenti più difficili della sua vita, anche Elisabetta ha usato lo stesso canale social per condividere il suo lutto.

Poche ore fa, infatti, Elisabetta Gregoraci ha informato di star vivendo un momento davvero complicato per via della perdita di una persona a lei molto cara: “L’ho perso…”, questa breve frase si riferisce ad un membro della sua famiglia che è passato a miglior vita in modo improvviso e del quale la presentatrice non rivela il nome per rispetto della volontà della sua famiglia.