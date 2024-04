Tina Cipollari, lasciare lo studio: si sente male in diretta per colpa di… | La collera le fa perdere i

Tina Cipollari deve lasciare lo studio per un malore improvviso, dopo il feroce sfogo ha un violento attacco e tutto per colpa di…

A Uomini e Donne di sicuro non ci si annoia mai: le discussioni tra tronisti, corteggiatori e opinionisti sono all’ordine del giorno, anche se a volte qualcuno esagera e qualcun altro ne paga le conseguenze.

In una delle ultime puntate è toccato a Tina Cipollari rimanere “vittima” di una discussione accesa, uno sfogo che non è di certo passato inosservato al pubblico e che tutti si ricorderanno per un bel pezzo.

Protagonisti del misfatto sono, oltre all’opinionista, Ida Platano e il suo corteggiatore Mario Cusitore. I tre non se la sono proprio mandata a dire, ma a un certo punto si è oltrepassato il limite.

Tina si è dovuta allontanare dallo studio per un malessere improvviso che l’ha costretta a interrompere la discussione. Il violento attacco non le ha lasciato scampo.

Il duro attacco

Tutto è cominciato durante la discussione dell’esterna tra Ida e Mario: Tina ha cominciato a criticare l’uomo dicendo di aver copiato le cose che aveva fatto durante l’uscita. L’opinionista poi ne ha avute anche per Ida, quando le ha detto che, secondo lei, sta mentendo a se stessa perché sa bene anche lei che Mario sta in qualche modo fingendo.

Il corteggiatore ovviamente non si è tirato indietro e ha risposto per le rime a Tina, rivolgendosi a lei come “quella” mentre parlava con Ida, un modo di esprimersi che l’opinionista non ha di certo lasciato correre. A quel punto è partito il “contrattacco”, ma Tina si è sentita male dopo aver perso la pazienza e si è dovuta allontanare dallo studio, lasciando tutti a bocca aperta.

Tina Cipollari sta male e lascia lo studio

Durante lo “scontro”, Tina Cipollari all’improvviso ha dovuto alzarsi e lasciare lo studio, facendo spaventare un po’ tutti. Fortunatamente non è successo nulla di grave: l’opinionista ha avuto un attacco di tosse e si è dovuta allontanare momentaneamente per riprendersi. Dopo aver mangiato una caramella balsamica, Tina è riuscita a placare la tosse che le impediva di parlare ed è tornata a condividere le sue opinioni con il pubblico.

Probabilmente il tono un po’ sopra le righe in quel momento ha peggiorato la leggera influenza di Tina, molto diffusa in questo periodo dell’anno, e le ha fatto infuocare la tosse. Nulla però che non potesse essere risolto con una normalissima caramella per la gola. L’opinionista di certo non si fa rallentare da un piccolo incidente di percorso, e infatti quando è tornata ha ricominciato ad attaccare Cusitore, accusandolo di essere una persona che fa cose “costruite”. L'”attacco” è proseguito, nonostante la piccola difficoltà di Tina.