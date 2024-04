Uomini e Donne, la nuova dama è ‘raccomandata’: migliora amica del famosissimo | Fregatura per Mario?

A Uomini e Donne è arrivata una nuova dama ma in molti stanno già gridando allo scandalo, lei è la migliore amica del famosissimo.

Un’affascinante novità tra le dame di Uomini e donne: Ilenia corteggia Mario, ma chi è lei veramente?

Negli ultimi episodi di Uomini e donne, uno dei cavalieri più gettonati, Mario Verona, ha attirato l’attenzione di numerose donne, creando un vero e proprio effetto di calamita sui cuori femminili.

Tra le recenti corteggiatrici, spicca la presenza di Ilenia, la cui figura non è nuova agli occhi più attenti. Ilenia non è solo una partecipante qualsiasi: è infatti la migliore amica di un noto ex protagonista televisivo e campione di nuoto, Manuel Bortuzzo.

L’affetto indissolubile tra Ilenia, dama di Uomini e donne, e Manuel Bortuzzo, il nuotatore paraolimpico

Mario Verona, giunto al Trono Over per conquistare il cuore di Asmaa, si ritrova ora al centro di molteplici corteggiamenti. Tra le donne che hanno destato maggior curiosità c’è Ilenia Caccavale, una romana di 31 anni, imprenditrice nel settore della ristorazione e immobiliare, nonché madre di due figli.

Tuttavia, ciò che più ha sorpreso il pubblico è la sua stretta amicizia con Manuel Bortuzzo, ex concorrente del Grande Fratello Vip e noto nuotatore paraolimpico. Nonostante le voci su una possibile relazione tra i due, Ilenia e Manuel hanno sempre ribadito di essere legati da un profondo rapporto di amicizia, come dimostrato anche da una recente storia condivisa su Instagram.