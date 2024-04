Peppe di Napoli, il pescivendolo ecco quanto ti fa pagare davvero: prezzi da svenimento | Ma fanno la fila

Peppe di Napoli è sbarcato sull’isola dei famosi, ma il suo ristorante continua a lavorare a pieno ritmo, ecco cosa ti fa pagare.

Il feudatario della cucina partenopea, Peppe di Napoli, ha fatto irruzione sull’Isola dei Famosi. Le liti, le discussioni infuocate e l’irrefrenabile verve napoletana hanno reso il suo percorso sull’isola un viaggio emozionante per gli spettatori, e un brivido di ansia per i suoi concorrenti.

Ma mentre le telecamere catturano ogni singolo sussulto del suo temperamento vulcanico sull’isola, il suo regno culinario a Napoli continua a girare a pieno ritmo. Il suo ristorante, noto per le prelibatezze della tradizione partenopea, accoglie ancora clienti affamati e curiosi, ma a quale prezzo?

Mangiare da Peppe di Napoli è come varcare la soglia di un’esperienza culinaria incantevole, ma anche costosa. Ecco cosa ti fa pagare il re dei sapori napoletani, tra un litigio e una ricetta da gourmet.

Così, mentre Peppe di Napoli si batte sull’Isola dei Famosi, il suo regno culinario a Napoli continua a prosperare, offrendo prelibatezze ai suoi fedeli clienti spennandoli letteralmente e a un prezzo che fa sobbalzare.

Peppe di Napoli: dal web alla selvaggia isola

È ormai una vera celebrità dei social media, soprattutto su TikTok, dove il suo volto e il suo slogan “a cascata” sono diventati familiari a milioni di persone. Peppe di Napoli, il pescivendolo napoletano di 51 anni, è entrato nel radar di tutti come partecipante del noto reality “L’Isola dei Famosi”, prodotto da Mediaset.

Nato da una lunga stirpe di pescatori e commercianti di pesce, Peppe di Napoli non solo conduce una vivace attività online, ma gestisce anche una pescheria diventata ristorante nel quartiere di Pianura, situato nella periferia occidentale di Napoli.

Delizie di mare e terra al ristorante di Peppe di Napoli

La pescheria di famiglia di Peppe di Napoli è diventata un punto di riferimento culinario nel quartiere di Pianura, grazie alla trasformazione in una risto-pescheria. Il menù del ristorante offre infatti un’ampia selezione di antipasti, primi e secondi piatti, completati da dolci e amari per concludere in bellezza, il tutto al prezzo fisso e incredibile di 30 euro a persona.

La peculiarità del locale risiede, dunque, nella varietà dei piatti offerti, che si adattano alla freschezza e alla disponibilità del pescato del giorno. Situato in via Pallucci, il ristorante di Peppe di Napoli offre un’esperienza gastronomica autentica che riflette la tradizione e la passione per il mare e la cucina partenopea.