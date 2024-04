Lutto nel mondo del calcio, dopo malore in campo: purtroppo non ce l’ha fatta | Colleghi sconvolti

Un tremendo lutto nel mondo del calcio, il talento ha un malore in campo e a nulla servono i soccorsi. Purtroppo non ce l’ha fatta.

Il lutto che ha colpito il mondo calcistico ha lasciato tutti sconvolti. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha decretato un minuto di silenzio su tutti i campi di calcio dell’Italia per ricordare la morte di un giovane calciatore.

Quello che era sembrato solo un infortunio durante la partita si è presto rivelato essere un malore fatale.

La tragedia è accaduta a Campi Bisenzio, comune toscano in provincia di Firenze. Il malore di domenica 14 aprile al quattordicesimo minuto del primo tempo non ha lasciato scampo al calciatore, deceduto in ospedale nella giornata di lunedì 15 aprile.

Durante il Lanciotto Campi-Castelfiorentino, il giovane è caduto a terra ed è stato subito soccorso. È stato trasferito all’ospedale Careggi di Firenze, dove si è spento il giorno successivo, la mattina di lunedì 15 aprile.

Il malore e il decesso del calciatore: la FGCI ha decretato un minuto di silenzio per ricordare il giovane

Aveva solo ventisei anni Mattia Giani, il calciatore deceduto dopo il malore durante la partita di calcio. Giani aveva militato in diverse squadre, tra cui il Grosseto e il Savona, dopo aver svolto le giovanili con l’Empoli.

La partita di domenica 14 aprile, tra Lanciotto Campi-Castelfiorentino United allo stadio comunale di Campi Bisenzio, ha avuto un esito tragico. Dopo un tiro verso la porta, Mattia ha accusato un malore e si è accasciato a terra. La disperata corsa verso l’ospedale di Careggi si è conclusa con la morte del calciatore.

Il decesso di Mattia Giani ha lasciato sconvolto il mondo del calcio

Mattia Giani, originario della provincia di Pisa, viveva a Ponte a Egola. Tantissimi i messaggi di cordoglio dal mondo calcistico. Il calciatore della Roma, Gianluca Mancini, ha diffuso sui social un messaggio commosso in ricordo di Mattia. Un dolore straziante quello provato da tutta Castelfiorentino, dolore del quale si è fatto portavoce il sindaco.

Messaggi di cordoglio anche dall’Empoli Calcio per la prematura e improvvisa scomparsa di Mattia Giani. Il presidente ha ricordato il calciatore di Pisa e il suo titolo come vice campione di Italia under 17. Il mondo calcistico italiano si unisce alla disperazione dei genitori, del fratello e degli amici di Mattia Giani.