Il principe William rompe il silenzio, “Siamo scioccati e…”: la notizia più brutta è arrivata | Messaggi di cordoglio per la Royal Family

Dopo un lungo periodo di silenzio dopo l’annuncio del tumore di Kate, adesso William rompe il silenzio e la notizia è terribile.

La Famiglia Reale inglese sta vivendo un periodo davvero complicato e sembra che da quando la compianta Regina Elisabetta II sia venuta a mancare l’8 settembre 2022 tutto sia caduto in disgrazia e in grossa difficoltà. Il 2024 si è aperto con due notizie davvero scioccanti che hanno gettato nello sconforto i sudditi e il resto del mondo.

Lo scorso gennaio, infatti, è stata resa pubblica la condizione di salute di Re Carlo III che, dopo un intervento chirurgico, ha scoperto di avere un cancro. Nello stesso periodo anche la Principessa del Galles ha subito un intervento chirurgico urgente ma la sua situazione è stata avvolta nel mistero fin dall’inizio.

Ci sono volute diverse settimane prima che il mondo intero scoprisse le reali condizioni di salute di Kate Middleton e dopo numerose indiscrezioni che hanno presunto il peggio la Principessa ha annunciato di persona che cosa la sta affliggendo da tempo. Lo scorso 22 marzo Kate Middleton in persona, tramite un video-messaggio, ha svelato al mondo intero di avere il cancro.

Le paure dei sudditi e del resto della popolazione mondiale hanno così preso forma in questa dura e tremenda realtà dei fatti. Ancora oggi si teme il peggio per la Principessa, anche se ha iniziato il primo ciclo chemioterapeutico preventivo. Dopo il video si pensava che i Principi del Galles sarebbero tornati più o meno attivi e, invece, è calato su di loro di nuovo il silenzio.

Il tremendo silenzio

Dopo aver scoperto le sconcertati condizioni di salute del Re e della Principessa del Galles, la Famiglia Reale si è chiusa in un morboso silenzio che ha attanagliato il cuore e la mente di milioni di persone, ansiose di sapere la verità. Dopo la divulgazione del video in cui Kate rivela le sue condizioni di salute, la paura e l’angoscia sono cresciute sempre di più nel cuore delle persone che temono per la sua salute.

Esposto il video, non si è più saputo nulla da parte dei reali e di come stessero sia il Re che la Principessa del Galles. Almeno fino a pochi giorni fa quando il Principe William ha finalmente deciso di rompere il tremendo silenzio che stava facendo preoccupare molto i sudditi e il resto del mondo. Tuttavia, le parole di William non sono state per nulla confortevoli, anzi: sono parole strazianti e piene di dolore.

Le parole di William

“Siamo scioccati e rattristati”, così ha esordito il discorso del Principe William e della Principessa Kate riguardante la strage avvenuta lo scorso 13 aprile a Sydney, in Australia. Un uomo è entrato in un centro commerciale e ha ucciso cinque persone a coltellate, tra cui un bimbo di soli nove mesi.

La polizia è intervenuta freddando l’assassino sul posto e portando così il numero delle vittime totali a sette: cinque donne, un neonato e l’uomo che ha deciso di compiere un gesto talmente disumano senza nessuna ragione apparente. I membri della Famiglia Reale, compreso Re Carlo III, hanno espresso la loro vicinanza alle famiglie e ai cari delle vittime dell’attacco.