Ambra Angiolini, grossi problemi di salute: “cercherò di spiegare” | Annulla le date e arriva l’annuncio

L’annuncio di Ambra Angiolini sui social network ha sorpreso tutti. Problemi di salute hanno comportato l’annullamento delle date.

In un video condiviso su Instagram sulla propria pagina ufficiale @ambra official, Ambra Angiolini ha spiegato i problemi di salite che l’hanno colpita e che l’hanno portata a dover annullare le date degli spettacoli.

L’attrice e showgirl ha annunciato su Instagram come sia un periodo molto strano per la sua salute. Ambra ha confessato di non aver mai riscontrato questi problemi che negli ultimi tempi si sono invece manifestati.

In queste settimane, l’attrice sta portando in scena a teatro la rappresentazione di Olivia Denaro, tratta dal romanzo della scrittrice Viola Ardone. Ecco tutti i dettagli e le ultime notizie diffuse.

Ambra Angiolini annulla tutte le date. preoccupazione tra il pubblico di appassionati per l’annuncio condiviso su Instagram

Ambra Angiolini è nata a Roma nell’aprile del 1977. Attrice, conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica e cantante italiana, si è affermata con la conduzione negli anni Novanta del programma Non è la Rai. Protagonista di numerosi film e vincitrice del David di Donatello, Ambra è anche attrice di teatro.

In queste settimane sta portando a teatro Oliva Denaro, tratto dal romanzo della scrittrice Viola Ardone. Le date della sua tournée teatrale sono però state annullate a causa di motivi di salute. Ambra ha diffuso la notizia in un video condiviso su Instagram, video nel quale ha spiegato le ragioni che l’hanno spinta a questa decisione.

I problemi di salute e le date della tournée teatrale annullate: le ultime notizie su Ambra Angiolini

Ambra Angiolini ha spiegato di essere particolarmente dispiaciuta di aver dovuto annullare le date, ma il suo corpo le sta dicendo di rallentare e che è giunto il momento di fermarsi. Non appena saranno risolti i problemi di salute, però, gli spettacoli riprenderanno. L’attrice ha rassicurato i fan che le date annullate verranno tutte recuperate quanto prima.

Alla notizia delle date annullate ha risposto per prima la figlia di Ambra, Jolanda, che ha mostrato tutto il suo sostegno nei confronti della madre. Anche i colleghi del mondo dello spettacolo hanno subito manifestato il loro sostegno verso l’attrice. La notizia di Ambra Angiolini ha stupito tutti. Si può sperare che presto l’attrice torni a teatro con il suo spettacolo.