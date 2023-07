News “Ambra Angiolini è morta”, situazione insostenibile | La notizia arriva come un fulmine Di Marina Drai - 13

Secondo alcune voci del web Ambra Angiolini sarebbe morta. La diretta interessata ha subito risposto con ironia.

Un giorno ti svegli e scopri che sei morto: è ciò che è accaduto ad Ambra Angiolini pochi mesi fa, quando sul web è cominciata a circolare una voce che la voleva morta. L’attrice ha saputo rispondere con ironia alle indiscrezioni, ma ciò non toglie che si è trattato di un evento inaccettabile.

Nessuno ha capito bene che cosa fosse successo alla conduttrice, se fosse stata una malattia o un incidente a causarne la dipartita; sta di fatto che il web era impazzito e molti creduloni non avevano approfondito la notizia, scatenando ancora più panico.

Sono tanti infatti i fan della conduttrice e molti la seguono sin dal suo esordio a Bulli e Pupe agli inizi degli anni ’90. La fetta maggiore di pubblico però la conduttrice l’ha conquistata durante la conduzione di Non è la Rai nell’edizione 1992/1993. Negli anni ’90 Angiolini ha anche intrapreso la carriera di cantante, oggi abbandonata.

Nel 2007 c’è stato il suo debutto nel cinema, nel film Saturno Contro dove ha interpretato Roberta, una cocainomane. La pellicola ha fatto vincere all’attrice numerosi riconoscimenti, tra i quali il Nastro d’argento, il David di Donatello, il Globo d’oro e il Ciak d’oro.

Vita privata

Nel 2003 Ambra Angiolini si è legata al cantautore Francesco Renga. La coppia ha avuto due figli: Jolanda e Leonardo. Molto amati dal pubblico italiano, i due si sono detti addio nel 2015, spezzando il cuore di tanti fan.

Renga è stato una figura molto importante per la conduttrice, la quale ha rivelato di aver sofferto di bulimia e di averla superata grazie al compagno e alla nascita di Jolanda. Dal 2017 al 2021 è stata fidanzata con Massimiliano Allegri. Oggi l’attrice è fidanzata col collega Andrea Bosca e la relazione sembra andare a gonfie vele.

Ambra Angiolini risponde alle voci sulla sua morte

Spesso basta una voce per scatenare il panico ed è ciò che è accaduto con la notizia della presunta morte di Ambra Angiolini. Molti dei suoi fan, dopo aver letto la (falsa) notizia, si sono fatti prendere dal panico più nero. La stessa conduttrice li ha tranquillizzati poche ore dopo essere venuta a conoscenza dell’irrispettosa indiscrezione.

“NON SONO MORTA #fakenews. Oppure non me l’hanno detto e domani andrò comunque al teatro nuovo a Verona” aveva scritto in un post. Subito i suoi fan si sono riversati sul suo profilo per esprimere la loro vicinanza all’attrice, vittima di uno scherzo di cattivissimo gusto. “Più diventi famosa e più ti fanno morire, abituati” ha commentato una fan sotto al post, riuscendo a prendere sul ridere la notizia.