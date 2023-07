News Gli italiani salutano Orietta Berti: terribile notizia per la nostra televisione | Niente sarà più come prima Di Ambra Ferri - 10

È un brutto momento per la televisione italiana: a malincuore il pubblico deve dire addio a lei, la grande Orietta Berti.

Diffusa la notizia, si è scatenato il panico. Gli italiani non potevano credere ai propri occhi: mai avrebbero pensato di dover salutare così precocemente la mitica cantante Orietta Berti.

Eppure, bisogna fare i conti con la realtà. Purtroppo, la fuoriclasse ha perso il suo ruolo e non la vedremo più in televisione. Il pubblico italiano è davvero arrabbiato e sfoga la frustrazione sui social.

Per capire cosa sta succedendo nelle ultime ore bisogna fare un passo indietro e entrare dietro le quinte della grande Mediaset: ecco che fine ha fatto Orietta Berti.

Orietta Berti, l’addio del pubblico

Oltre ad essere una bravissima cantante, la Berti è stata un’ottima opinionista, che il pubblico ha apprezzato infinitamente. Ecco perché dirle addio non è per niente facile per gli italiani. Non sarà più un’opinionista del Grande Fratello Vip, perché nella nuova edizione condotta da Alfonso Signorini saranno apportate molte modifiche. Prima di tutto cambierà il logo e il nome del programma: non sarò più il Gf Vip, ma solo il Grande Fratello. Questo vuol dire che anche i nip, le persone non famose, potranno partecipare al programma.

L’assenza di Orietta Berti si farà sentire: la cantante ha dimostrato di essere all’altezza del ruolo, anche grazie alla compagnia di Sonia Bruganelli, che ha lasciato il ruolo. Sempre puntuale e gentile, Orietta Berti non si è mai risparmiata nel dare giudizi e consigli. Grazie alla sua esperienza, infatti, la cantante ha molto da raccontare e consigliare, ecco perché è stata un’opinionista perfetta.

Il futuro televisivo della cantante

Promossa a pieni voti, il pubblico chiede già il suo ritorno, ma a prendere il posto delle due opinioniste ci sarà Cesara Buonamici, la nota conduttrice del TG5. Nonostante la brutta notizia, è probabile che continueremo a vedere Orietta Berti su Mediaset.

Sembra, infatti, che sia stata scelta per partecipare in un altro famoso programma, al fianco dell’amico Gerry Scotti. Secondo le indiscrezioni, dovrebbe ricoprire il ruolo di coach per il programma Io Canto, che vede i più piccoli cimentarsi nel canto. Si tratta di un vestito perfetto per lei, che è una grandissima esperta di musica e dall’alto della sua esperienza può aiutare enormemente gli aspiranti cantanti. Non resta che attendere ancora qualche settimana per scoprire dove continueremo a vedere Orietta Berti. Una cosa è certa: il pubblico italiano non è disposto a dirle addio.