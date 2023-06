News Edoardo Bennato: incidente stradale mortale | Non c’è stato nulla da fare Di Didi Kera - 11

Il cantautore partenopeo è stato coinvolto in un incidente automobilistico fatale. I medici hanno tentato l’impossibile.

Edoardo Bennato è uno dei capisaldi della storia della musica italiana, contribuendo a renderla meravigliosa e memorabile. Edoardo è nato a Napoli il 23 luglio 1946 ed oltre ad essere un cantautore è anche polistrumentista, dal momento che è in grado di suonare almeno due strumenti diversi.

Infatti, tra gli strumenti di cui si ha la certezza, Bennato è capace di suonare la chitarra, l’armonica a bocca, il kazoo e il tamburello. L’artista, durante i suoi anni di carriera, ha collaborato con altri grandi nomi del panorama musicale italiano. Ad esempio, Edoardo ha lavorato con Gianna Nannini, Alex Britti ed Eugenio Finardi.

Inoltre, durante i suoi lunghi anni lavorativi, il cantautore ha preso parte a diversi festival musicali ed ha riscosso un grande successo sia in Italia che all’estero. L’artista ha contribuito a costruire un pezzo di storia della musica italiana, a tal punto che i suoi brani sono diventati dei veri e propri classici.

Si sa molto della sua vita professionale, ma molto poco su quella privata. Infatti, l’uomo è una persona molto riservata e sappiamo solo che il prossimo 23 luglio compirà 77 anni, ha una compagna, della quale non si conosce il nome, e i due hanno avuto una figlia, Gaia, nata nel 2015.

Come sta oggi Edoardo Bennato?

Al momento, il cantautore partenopeo è in perfetta forma fisica, dedito al suo lavoro e impegnato tantissimo. Qualche giorno fa si vociferava che l’artista avesse avuto dei gravi problemi di salute che lo avrebbero portato alla morte.

L’ennesima fake news. Bennato sta benissimo e in questi giorni si sta dedicando ai diversi festival estivi della musica italiana sparsi per molte città del Bel Paese. Tuttavia, il cantante ha sì avuto un grande dolore per la perdita di una persona a lui cara, ma è successo diversi anni fa.

Il fatale incidente di Edoardo Bennato

Nel 1995, il cantautore napoletano Bennato si è visto coinvolto in un incidente stradale fatale. L’episodio è stato mortale non per lui, ma per Paola Ferri. Quest’ultima era la fidanzata dell’epoca dell’artista, una tragedia devastante, per lei non c’è stato nulla da fare.

La Ferri era una studentessa di psicologia e quando ha perso la vita in quel grave incidente aveva solo 23 anni. Edoardo Bennato ha sofferto molto per quell’incidete, ma adesso è un uomo sereno e in perfette condizioni fisiche. D’altronde, si sa: il tempo riesce a guarire ogni ferita.