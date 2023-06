News Da adesso scordatevi l’estate, in arrivo violenti temporali | Le zone più colpite Di Mia Lonigro - 15

Per le ultime giornate di giugno le temperature caleranno e il caldo africano lascerà il posto a piogge torrenziali e ad un clima più mite.

Il clima estivo in Italia sta raggiungendo temperature estreme, con un’ondata di caldo incredibile che negli ultimi giorni ha colpito la penisola. Le temperature hanno raggiunto picchi tra i 38 e i 40 gradi in Emilia Romagna, causati dalla presenza del promontorio anticiclonico subtropicale.

Le zone più colpite dal caldo sahariano includono il Centro-Sud, le zone interne e anche la Sicilia e la Sardegna. Tuttavia, questa intensa ondata di calore sarà presto spazzata via da un cambiamento nel meteo.

Violenti temporali e grandinate si stanno già formando e interesseranno inizialmente le aree di pianura tra Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna. Questi fenomeni saranno caratterizzati da colpi di vento, rischio di grandine e piogge torrenziali che potrebbero sfociare in nubifragi.

L’instabilità si estenderà anche alle regioni della Toscana, Umbria e Marche, in particolare alle zone appenniniche. Queste zone potrebbero essere interessate da temporali localizzati e piogge intense. È importante tenere d’occhio gli avvisi meteorologici e prendere le precauzioni necessarie per evitare situazioni di pericolo.

Temperature più miti in arrivo

Nonostante l’arrivo dei temporali, verso la fine del mese di giugno si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Le temperature saranno più miti nel fine settimana, offrendo un po’ di sollievo rispetto al caldo intenso degli ultimi giorni. Sarà comunque importante prestare attenzione alle previsioni del tempo locali, poiché le condizioni meteorologiche possono variare da una regione all’altra.

È fondamentale ricordare di adottare misure di precauzione durante le ondate di calore, come evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde, idratarsi adeguatamente e cercare luoghi freschi o climatizzati. Inoltre, è importante seguire informazioni fornite dalle autorità locali per quanto riguarda i temporali imminenti e prendere le precauzioni necessarie per proteggere la propria sicurezza e quella delle altre persone.

Gli eccessivi sbalzi di temperatura

L’Italia, come tutto il mondo sta affrontando una fase di clima estremo che alterna temperature molto elevate a nubifragi senza controllo mentre le catastrofi naturali sono sempre più all’ordine del giorno. Insomma, il clima è letteralmente in continuo cambiamento così come lo sarà in questi ultimi giorni quando l’incontro tra l’area calda preesistene e quella fredda in arrivo provocheranno temporali prolungati.

Le previsioni indicano che il forte caldo sarà, quindi, temporaneo e verrà sostituito da temporali e grandinate nelle prossime giornate. Le temperature si abbasseranno leggermente nel fine settimana, ma è comunque importante rimanere vigili e prepararsi adeguatamente alle variazioni meteorologiche.