News Alessandro Preziosi sta male, salute a rischio: “È molto serio” | Scatta l’allarme rosso Di Ambra Ferri - 12

Alessandro Preziosi spiazza il pubblico italiano rivelando il problema di salute che da tempo lo perseguita.

Nessuno ne era a conoscenza, per questo scoprirlo è stato un vero shock. Alessandro Preziosi ha confessato di aver vissuto una situazione molto complessa per via di un problema di salute, che l’ha in parte debilitato.

Quando la nostra salute viene messa a dura prova, anche la nostra vita cambia improvvisamente, perché bisogna abituarsi a un nuovo regime e a un nuovo modo di abitare il proprio corpo.

É successo anche a uno degli attori più amati di sempre, Alessandro Preziosi, che con coraggio ha deciso di condividere con gli italiani la sua storia, fatta di ostacoli, momenti bui, ma anche di rinascita.

Alessandro Preziosi: il racconto straziante

Abbiamo sempre sentito parlare di Alessandro Preziosi per la sua carriera, infatti, l’attore è piuttosto riservato sulla sua vita privata. Non ama parlarne o rilasciare interviste a riguardo: scinde il personaggio pubblico dall’uomo. Ecco perché la sua confessione sul problema di salute che l’ha accompagnato nel passato recente ha davvero stupito tutti. Nessuno credeva che si sarebbe aperto in questo modo al pubblico, raccontando un fatto così intimo e privato, che l’ha cambiato profondamente.

Dopo essersi laureato in giurisprudenza per seguire le orme dei suoi genitori, entrambi avvocati, Alessandro Preziosi ha poi deciso di intraprendere la strada della recitazione che l’ha portato al successo. Ha iniziato a far parte del mondo dello spettacolo dopo aver vinto alcune puntate di Beato tra le donne: aveva solo 23 anni, ma si capiva che sarebbe stato un prodigio della recitazione. Elisa di Rivombrosa è la soap opera che gli ha garantito un’enorme successo; inoltre, proprio su quel set ha conosciuto l’ex compagna Vittoria Puccini.

Il problema di salute che l’ha messo a dura prova

Di recente, ha preso parte alla fiction Masantonio, dove ha rivestito i panni di un appassionato investigatore. Prima di cimentarsi in questa nuova avventura, Alessandro ha scoperto di avere un problema di salute. Lo ha raccontato in un’intervista molto intima rilasciata a Il Fatto Quotidiano, durante la quale ha rivelato di aver subito un’operazione alle corde vocali: “Mi hanno trovato una cosa piccola che sarebbe potuta diventare grave mi hanno operato subito”.

Alessandro Preziosi ha vissuto momenti di grande paura, perché temeva che la sua vita fosse a rischio. Per fortuna, ha scoperto in tempo il problema alle corde vocali e i medici sono riuscita ad intervenire, scongiurando un brutto finale. La sua esperienza ricorda ancora una volta l’importanza della prevenzione. Alla fine è riuscito a partecipare alla fiction Masantonio, dove – ancora una volta – è brillato per il suo talento.