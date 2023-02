Alessandro Preziosi, la malattia improvvisa: “Ha perso” | Si pensa al peggio

Alessandro Preziosi apre il suo cuore e racconta della terribile malattia che gli ha cambiato la vita.

Le sue parole hanno sconvolto i fan, toccati dall’accaduto. Non tutti sapevano che avesse passato un periodo così difficile. Alessandro Preziosi è uno degli attori più bravi e affascinanti del panorama italiano: la sua bellezza ha subito catturato il pubblico e i maggiori registi, che hanno sempre fatto a gara per averlo nella propria squadra.

Protagonista in diverse soap opera italiane, tra le più famose ricordiamo la partecipazione alla serie televisiva Elisa di Rivombrosa diretta da Cinzia Th Torrini e Vivere.

L’attore, purtroppo, ha vissuto un momento davvero difficile a causa di una brutta malattia che gli ha cambiato inevitabilmente la vita e ha rischiato di sottrarlo per sempre ai suoi cari. Ecco cosa è successo.

Alessandro Preziosi: ha perso 7 Chili

Alessandro Preziosi racconta in un’intervista rilasciata a Ok Salute e Benessere di quel terribile periodo che ha segnato la sua esistenza, fatta di alti e bassi, tra grandi successi lavorativi e una brutta malattia da sconfiggere mentre faceva parte del cast di Elisa Di Rivombrosa. Il suo racconto è davvero straziante e ha lasciato i lettori senza parole, romasti pietrificati difronte alla sua esperienza.

“È successo nel 2002, mentre giravamo Elisa di Rivombrosa. Di colpo ho cominciato ad avere febbre e mal di testa, a sentirmi debole. Dava tutta l’aria di essere un’influenza, solo che il mercurio del termometro non scendeva mai… Peraltro era estate ed ero costretto a girare con costumi d’epoca particolarmente pesanti. Faceva caldo e io sudavo freddo. Una fatica enorme”.

La terribile malattia

Racconta che avrebbero potuto sospendere le riprese, ma lui non aveva intenzione di farlo: “Non ci pensavo nemmeno, non volevo assolutamente cedere alla debolezza. Mi dicevo: “Passerà”. E invece non passava”.

Quel periodo è stato davvero difficile sia dal punto di vista fisico che psicologico: la malattia l’ha cambiato anche dal punto di vista estetico, visto che ha perso moltissimi chili.

“Ero dimagrito sette chili, mi sentivo spossato. Devo dire che tutta la produzione della fiction m’è stata vicina: capivano la mia sofferenza, lo sforzo e la concentrazione che mettevo per dosare le energie. Ma più passava il tempo, più apparivo terrorizzato. Non si capiva che cosa avessi, poi ho iniziato a pensare al peggio…”, spiega.

Un racconto straziante, che ha colpito i suoi fan. Molti di loro, infatti, lo conoscono per i suoi ammirevoli successi nel mondo della televisione, ma pochi sapevano quanto avesse sofferto.