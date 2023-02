Massimo Giletti: dietro le quinte succede di tutto | Richiesta ufficiale alla redazione

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Veronica Ursida, senza troppi giri di parole, rivela il corteggiamento ricevuto da parte di Massimo Giletti. Quali sono state le dinamiche tra loro? Ecco cosa succedeva dietro le quinte di Non è l’Arena.

Era iniziato un po’ per gioco, ma alla fine si è concluso con un vero e proprio corteggiamento: la bellissima Veronica Ursida voleva conquistare un posto di lavoro con il giornalista Massimo Giletti e ha finito per rubargli il cuore.

Il conduttore di Non è l’Arena è rimasto ammaliato dalla bellezza dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, tantoché le ha offerto un posto di lavoro davvero irrinunciabile. Ma ripercorriamo cosa è successo tra i due.

Chi è Veronica Ursida

Veronica Ursida, ex corteggiatrice di Uomini e Donne – il programma di Maria De Filippi – è stata scelta tra tante per diventare opinionista di Non è l’Arena, dove le è richiesto di esprimersi su svariati argomenti previsti in scaletta.

Si tratta di un ruolo ambitissimo, che le ha fatto domandare perché sia stata scelta fra tante. Con coraggio ha rivolto la domanda proprio al padrone di casa, Massimo Giletti, che ha fatto carte false per conquistarla e tenerla con sé.

“Forse piacerà come mi presento davanti le telecamere, come parlo, il mio pensiero. Sono molto spontanea, non faccio la moralista e dico esattamente quello che penso…”, ha affermato la Ursida, convincendolo ulteriormente.

Ha raccontato come è avvenuta poi la chiamata da parte di Onlyfans, nella sua totale incomprensione.

“Mi cercavano ripetutamente e volevo capire perché. Così ho contattato la redazione di Non è l’Arena. Sono stati loro ad aiutarmi a capire quello che queste persone mi stavano realmente proponendo…”, racconta.

Dopo è stato tutto in discesa: Giletti è rimasto affascinato dal suo carisma e le ha proposto di rimanere negli studi come opinionista.

Il corteggiamento di Massimo Giletti

Non sappiamo se effettivamente Giletti abbia preso una cotta per lei, di certo però è rimasto ammaliato dall’ex corteggiatrice e dal suo modo di porsi difronte alle telecamere, altrimenti non avrebbe fatto quella proposta.

Sempre diretta, la Ursida non ha peli sulla lingua e spazia tra i più svariati argomenti, riuscendo a mantenere alta l’attenzione su di lei.

“Ho raccontato di essere stata tradita in passato. Ovviamente è normale che sapendo chi è la terza persona ci si sente incavolati…”, ammette.

L’ex corteggiatrice di U&D, una donna unica nel suo genere, in qualche modo ha colpito uno dei giornalisti più amati del panorama televisivo italiano, che dopo averla incontrata non voleva di certo farsela scappare.