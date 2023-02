Teresa Cilia: la grave malattia l’ha gettata nel terrore | Condizioni di salute

Una delle tante ex troniste di Uomini e Donne ha rivelato di soffrire di una grave patologia. Scopriamo come sta oggi e come ha affrontato il periodo buio.

Teresa Cilia è nata il 27 febbraio 1987 a Ragusa ed è nota per essere stata una tronista a Uomini e Donne, programma di Canale5 condotto dalla Queen Mary, ovvero Maria De Filippi. La giovane aveva preso parte anche a Ragazzi e Ragazze, uno spin off di Uomini e Donne dove Teresa aveva corteggiato Tommaso Scala. In seguito, si è seduta lei stessa sul trono.

Le partecipazioni televisive

Gli appassionati di Uomini e Donna sanno che la Cilia è uscita dalla trasmissione insieme a Salvatore Di Carlo. I due, nel 2015, hanno partecipato ad un altro programma, ovvero Temptation Island, sempre su Canale5.

A quanto si poteva notare, la coppia ha continuato a stare insieme prima, durante e dopo la trasmissione. Le ultime notizie su Teresa, prima dell’anno di silenzio, riguardano la partecipazione a C’è Posta Per Te, sempre condotto dalla De Filippi. Però, in questo caso, la Cilia era parte della redazione.

Nel 2022, dopo circa un anno di silenzio, l’ex tronista, sul suo profilo social di Instagram, ha raccontato un periodo buio della sua vita, ritornando, così, ad essere attiva sul social e ad avere contatti con i suoi fan. Teresa, coraggiosamente, ha raccontato la sua battaglia più lunga e spaventosa che ha dovuto affrontare in tutta la sua vita.

Una scoperta straziante

A 24 anni, la Cilia ha scoperto di avere un tumore e, anche se oggi la situazione è stabile e sana, la paura che ha provato allora è ancora viva dentro di lei. Circa 10 anni fa, e quindi prima della sua partecipazione a Uomini e Donne, Teresa ha scoperto di avere un tumore all’utero.

La notizia l’ha sconvolta parecchio, trascinandola nell’oblio del terrore e del dolore; un momento della sua vita interminabile. Proprio in quel caso, la giovane Teresa ha scelto di affidarsi alla preghiera e alla fede, sperando che tutto si risolvesse nel migliore dei modi e il più in fretta possibile.

Oggi riesce di nuovo a sorridere, ma dentro di sé ha comunque quel dolore e quella paura che l’hanno accompagnata durante il periodo più nero di tutti. Inoltre, accantonato il problema di salute, che si è risolto, Teresa ha dovuto subire un altro dolore.

Il divorzio

Dopo 6 anni di matrimonio, Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo, lo scorso settembre, hanno reso ufficiale il loro divorzio. Tra le cause della loro rottura, ci sarebbero dei presunti tradimenti da parte di Salvatore nei confronti di Teresa.

Negli ultimi tempi, infatti, Salvatore è stato beccato in compagnia prima di una mora e poi di una bionda. Teresa Cilia, nell’apprendere queste notizie, ha reagito in modo del tutto sereno e distaccato.