Oroscopo 2023: ricchezza e fama solo per 5 segni | Vite trasformate

L’anno 2023 è iniziato da circa un mese e mezzo e solamente 5 segni dello zodiaco avranno tanto successo e denaro da far invidia a tutti gli altri. Scoprite se siete uno di loro.

Ogni volta che inizia un anno nuovo, le persone sperano che sia migliore del precedente oppure che continui ad essere positivo come quello appena passato. Gli individui ossessionati dall’oroscopo si dedicano alla lettura compulsiva delle riviste che parlano dei segni zodiacali e guardano anche le trasmissioni che trattano questo tema. La domanda è sempre una sola: che cosa mi toccherà per quest’anno?

Le previsioni, però, vanno prese con le pinze: non sempre sono precise al 100% e possono variare, soprattutto se a febbraio parlando di un episodio che dovrebbe accadere a luglio. Quindi, alla luce di questa notizia, se volete saperne di più sul vostro destino, è consigliabile leggere il vostro oroscopo giorno per giorno.

Oroscopo occidentale ed orientale

Secondo il nostro oroscopo occidentale, la personalità, il carattere e il destino di un individuo sono dettati dal giorno, dal mese e dell’anno in cui è nato. Anzi, anche dell’orario, che serve per determinare il proprio ascendente, molto influente sulla personalità. L’oroscopo occidentale si differenzia da quello cinese, ad esempio, perché in quello viene considerato soltanto l’anno di nascita, mentre noi prendiamo come riferimento molte più cose.

I cinque segni fortunelli

Questo 2023 sarà più fruttuoso dal punto di vista monetario e nell’avere successo solamente per cinque segni dello zodiaco. Andiamo a vedere quali sono e se rientrate in questa categoria oppure no.

Bilancia 23/9-22/10

Il primo segno fortunello è quello della Bilancia, un segno d’aria che, grazie all’energia di Giove, porterà le persone nate sotto questo segno ad incontrare la loro anima gemella. Inoltre, a parte la fortuna in amore, le persone della Bilancia avranno fortuna anche nel lavoro: collaborazione ed armonia con conseguente allontanamento di individui negativi.

Sagittario 22/11-21/12

Il secondo segno baciato dalla Dea della Fortuna è il Sagittario, segno di fuoco. I nati sotto questo segno zodiacale avranno il coraggio di prendere una decisione che cambierà per sempre le loro vite , nel farlo, non se ne pentiranno per niente. Anche per voi Giove vi giova! Infatti, grazie alla sua influenza, avrete molto possibilità creative nell’ambito lavorativo. Questa positività la state già vivendo fin dalle ultime settimane del 2022 e saranno al loro culmine verso il mese di maggio.

Leone 23/7-22/8

Il terzo segno ricco e famoso del 2023 è il Leone, segno di fuoco. La loro forza e la loro creatività sarà moltiplicata, riversandosi sul denaro e sulla possibilità di viaggiare molto rispetto agli anni passati. Dal momento che Urano ha mollato la presa negativa sul Leone, i nati sotto questo segno potranno portare a termine alcuni dei loro progetti che avevano accantonato o fallito proprio a causa dell’influsso negativo di Urano.

Gemelli 21/5-21/6

Il quarto segno dello zodiaco ad avere molta fortuna è quello dei Gemelli, segno d’aria. Le persone nate sotto questo segno zodiacale avranno la forza di lasciarsi alle spalle sia i pensieri e i ricordi che le persone negative alle quali si sono, per troppo tempo, aggrappate. Grazie a questa forza, i Gemelli potranno iniziare una vita del tutto nuova. Nuovi amori, nuove amicizie e nuovi lavori; insomma, tantissime novità e, per chi ha già un partner accanto, è l’anno ideale per pianificare le nozze.

Toro 20/4-20/5

L’ultimo segno fortunato per soldi e carriera è il Toro, segno di terra. In generale, avranno un 2023 ricco di successi sia in campo sentimentale che in quello lavorativo, ottenendo anche delle promozioni fruttuose. I Toro avranno la forza di rivoluzionarsi sul lavoro, imponendo le loro idee e, per chi ha l’anima gemella accanto, pensare di crearsi una famiglia con dei figli.

Tuttavia, per chi è ancora single, l’amore sembra essere ancora lontano. Le persone del Toro vivranno diverse avventure, ma solamente per i veri fortunati ci sarà la possibilità di incontrare l’amore della vostra vita.