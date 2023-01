Oroscopo 2023: per questi 4 segni sarà un anno fantastico! Pieno di benefici ed opportunità

Il nuovo anno sarà splendido e piacevole per alcuni segni dello zodiaco. Scopriamo chi saranno i fortunati del 2023.

L’inizio del nuovo anno caccia via le vibrazioni negative di quello appena passato e ricopre di fortuna e buoni auspici determinati segni dello zodiaco. Grazie alla magnetosfera gioviana, certi segni zodiacali saranno baciati dalla Dea della Fortuna, sia in ambito lavorativo che sentimentale e salutare. Dopo un 2022 un po’ in bilico, chi gioverà da questo 2023 appena iniziato?

Alcuni segni saranno più fortunati di altri

Diversi segni zodiacali avranno la possibilità di migliorare sé stessi e la loro vita professionale in questo 2023 pieno di sorprese positive e benefici. Dal punto di vista lavorativo, questi segni avranno un avanzamento di carriera, costellato da premi aziendali e aumenti dello stipendio.

Dal punto di vista personale, se siete alla ricerca dell’amore, non tiratevi indietro: questo è un ottimo momento per cimentarsi nelle relazioni e pensare di crearsi anche una famiglia. Mentre, per chi è già accoppiato con un partner, potrebbe arrivare anche la cicogna per aggiungere un altro membro alla famiglia.

Alcuni segni zodiacali potranno anche ottenere riscontri positivi sullo stato della loro salute e avere anche più tempo libero da dedicare agli hobby e alle passioni. Ma chi sono i fortunelli del 2023?

I fortunati del 2023

L’anno nuovo è e sarà un periodo pieno di soddisfazioni e appagamenti. Andiamo a leggere chi sono i fortunati del 2023.

Capricorno

Se siete nati sotto il segno del Capricorno buon per voi! Economicamente parlando, avrete maggiori entrate monetarie ed anche un avanzamento nel vostro lavoro. Per quanto riguarda la salute, siete in una botte di ferro, sia dal punto di vista fisico che mentale. Dal punto di vista delle relazioni, se siete in cerca dell’amore non tiratevi indietro: è il momento giusto e la fortuna vi assisterà.

Sagittario

Questo segno di fuoco avrà risvolti importanti nella carriera professionale, buone opportunità per fare investimenti appaganti e comprare un’abitazione ad uso residenziale. Sul fronte amoroso, potreste addirittura incontrare la vostra anima gemella e, inoltre, potreste anche affrontare un viaggio di lavoro che sarà sia fruttuoso dal punto di vista economico che rilassante per la tua salute psico-fisica.

Scorpione

Sebbene questo segno sia molto scettico, è bene che adesso la smetta di guardare il mondo da una lente grigia. Riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi e avrete molta passione e fortuna negli incontri amorosi: le stelle vi sorridono. Per coloro che hanno già un compagno, c’è la possibilità di allargare la famiglia. Salute e tempo libero sono ad ottimi livelli. Potreste anche pianificare di trascorrere una vacanza in stile “settimana bianca”.

Acquario

Questo segno d’aria avrà un febbraio molto favorevole: ci saranno diversi cambiamenti. In campo sentimentale, è l’anno giusto per iniziare una storia d’amore, mentre in campo lavorativo si avranno aumenti di stipendi. Anche la salute vi accompagnerà in modo ottimale, ma state attenti alla vostra circolazione.