Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: scoppia la bomba | Beccati in un noto hotel – FOTO

La ben nota conduttrice televisiva svizzera e l’imprenditore bergamasco sembrano essersi riavvicinati molto negli ultimi tempi. Lo avranno fatto per il bene della famiglia oppure c’è qualcos’altro sotto? Scopriamolo.

La simpaticissima e bellissima conduttrice tv Michelle Hunziker e l’imprenditore Tomaso Trussardi sono stati paparazzati insieme, durante le loro vacanze invernali sulle montagne. Lei ha sfoggiato un look sciistico molto sportivo; lui in abiti da montagna.

Apparentemente, tra i due non c’è stata nessuna avance, dal momento che la Hunziker e Trussardi si sarebbero riavvicinati solamente per il bene delle loro bambine e per passare le festività come una famiglia. A sostegno di ciò, i due avevano precedentemente rilasciato delle interviste dove hanno affermato che si sarebbero rivisti per il bene familiare.

Tuttavia, il mondo del web è in subbuglio riguardo al loro presunto e probabile ritorno di fiamma, ipotizzando che Michelle e Tomaso tengono segreto il loro riavvicinamento perché la presenza di paparazzi e telecamere renderebbe molto più difficile la loro riappacificazione.

Ufficialmente, i due non stanno più insieme, ma negli ultimi tempi ci sono sempre più rumors che sostengono il loro riavvicinamento e che, quando saranno pronti, lo confermeranno loro stessi. Per il momento, però, ci sono delle indiscrezioni sulla loro frequentazione da parte di fonti vicine alla coppia.

La fatidica vacanza

Anche se Michelle e Tomaso si sono separati, le loro presunta riappacificazione è sempre plausibile; soprattutto per l’ultima vacanza, che li ha visti insieme sulle piste da sci. Il settimanale Gente ha dedicato un articolo sulla coppia, dove le dichiarazioni di albergatori, ristoratori e camerieri di San Cassiano, in Alta Badia, sono sensazionali: questi, avendoli visti assieme per due settimane, hanno ammesso di aver notato la coppia in atteggiamenti intimi, tra baci, abbracci e complicità.

La prova di Tomaso e il rifiuto di Michelle

La Hunziker e Trussardi sarebbero giunti in montagna con due macchine diverse solamente per il fatto che Tomaso doveva ripartire prima per questioni lavorative. Tuttavia, stando ad alcune voci, i due avrebbero alloggiato nello stesso hotel. Inoltre, lui si sarebbe anche sporto in avanti per dare un bacio alla donna, ma lei lo avrebbe respinto con un tovagliolo, evitando lo scoppio della bomba del gossip.

Il sentimento di Trussardi

Stando all’ultima intervista rilasciata al Corriere della Sera da Tomaso, lui non avrebbe smesso di amare Michelle e non si sentiva ancora pronto per iniziare una nuova storia d’amore. Queste le sue parole: “Dopo una storia così importante non si può ricominciare come se nulla fosse”.

Dichiarazione importante, dalla quale traspare ancora un sentimento profondo da parte di Tomaso nei confronti di Michelle Hunziker. Staremo a vedere se la coppia scoppiata metterà insieme i cocci.