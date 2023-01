Gratta e Vinci, i segreti del mestiere per trovare quelli vincenti!! – INFALLIBILE

Sognate di diventare ricchi? Il gratta e Vinci è uno degli strumenti più semplici per guadagnare ma scegliere quello giusto è spesso un’impresa. Ecco i trucchi del mestiere dei tabaccai!

Quante volte è capitato di comprare un Gratta e Vinci nella speranza di guadagnare qualcosa ma si è rimasti presto delusi? Praticamente tantissime e spesso ci si demoralizza non credendo più nella fortuna. In effetti, la realtà è che vincere comprando il Gratta e Vinci è davvero qualcosa di speciale e unico contando le millesime possibilità di accaparrarsi il desiderato bottino.

Tuttavia, ci potrebbero essere dei trucchi adatti per capire come scegliere bene il Gratta e Vinci adatto seguendo anche i vari consigli di chi s’intende benissimo di queste cose ossia i tabaccai.

C’è da dire che in Italia il gioco d’Azzardo tra cui rientra l’utilizzo del Gratta e vinci è una pratica molto comune. Infatti, ben tre milioni di persone l’anno prenderebbero questi bigliettini nella speranza di vincere anche una cifra irrisoria.

In tanti ripongono diverse speranze sui Gratta e Vinci ma queste vengono presto disattese quando si ritrovano senza un soldo ma con la compulsiva voglia di comprarne un altro per tentare nuovamente la fortuna.

Ci sono, tuttavia, dei particolari Gratta e Vinci che sono più vincenti di altri stando a quanto indicato dai tabaccai. Anche, quindi, nella causalità della scelta è necessario trovare un ordine ponderando per bene le decisioni.

I Gratta e Vinci più interessanti

Vincere acquistando un Gratta e Vinci sembra praticamente impossibile ma nonostante questa consapevolezza milioni di persone continuano ad utilizzarlo con la voglia di cambiare vita.

Sì, perché se si dovesse ricevere una cospicua somma di denaro, la vita non sarebbe uguale per nessuno. Proprio per questo se anche voi volete continuare a sognare vi elenchiamo alcuni dei Gratta e Vinci più interessanti a cui fare riferimento quando “giocare d’azzardo”.

In primis c’è il “Portafortuna mini”, dei bigliettini più venduti e meno costosi. Si può arrivare a vincere addirittura centomila euro anche se le probabilità di raggiungere l’obiettivo sono un biglietto su 7.920.000.

Il Gratta e Vinci “Buon anno” ha solo un biglietto su 7.200.000 da circa centomila euro mentre per quanto riguarda il “Fai scopa”, invece, un biglietto su 6.720.000 è quello fortunato.

Il Gratta e Vinci “Frutti ricchi” ti permette di vincere 100.000 euro anche se uno su ogni 9,55 è quello fortunato. Il costo, intanto, di “Frutti ricchi” è davvero minimo, costa infatti solo due euro. Anche il biglietto “Simboli” ha un prezzo basso ma se sei fortunato puoi vincere oltre 100 000 euro grazie ad un solo ticket su 840.000 che risulterà quello giusto.

Insomma, anche nel caso e nella fortuna è opportuno fare una scelta precisa per trovare quell’unico biglietto che potrebbe portarvi alla vittoria.