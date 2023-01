Aurora Ramazzotti: “Oggi è nato!” sono tutti pietrificati | Questa volta è davvero troppo

La ben nota influencer e conduttrice televisiva Aurora Ramazzotti ha pietrificato i suoi follower per una storia su Instagram da lei pubblicata. Scopriamone i dettagli.

Aurora Ramazzotti è molto attiva sui social media e cerca sempre di mantenere acceso anche il rapporto con tutti i suoi follower, ma è stata rimproverata proprio da questi ultimi per un post che l’influencer ha pubblicato di recente.

La figlia della simpaticissima e bellissima conduttrice televisiva svizzera Michelle Hunziker e del talentuoso e magnifico cantautore Eros Ramazzotti è ormai verso la fine della sua gravidanza ed ogni giorno aggiorna i suoi fan sulle sue condizioni fisiche. Tuttavia, i follower l’hanno sgridata per averli illusi con un post.

La storia beffarda

Aurora ha fatto gli auguri a Goffredo Cerza, il suo compagno e futuro padre del loro bimbo, postando una storia sul suo profilo di Instagram con le parole: “Oggi è nato il mio Capricorno preferito in assoluto.” Non appena i fan hanno visto la storia, sono esplosi in commenti più o meno severi.

La reazione dei follower

Qualcuno ha commentato così: “Zia non puoi cominciare con “oggi è nato” mettiti nei nostri panni”, facendo riferimento al fatto che oramai la nascita del suo primogenito è prossima e tutti i suoi fan sono in allerta per ogni minimo segno di cambiamento e novità in Aurora. Scrivendo “oggi è nato” all’inizio di una storia, ha tratto in inganno molti dei suoi follower, che hanno creduto che avesse già partorito.

Le scuse di Aurora

La Ramazzotti, rendendosi conto delle parole usate senza pensarci troppo, si è scusata immediatamente con i suoi follower: “E quando c’avete ragione, c’avete ragione. AHAHAH”. Dopo, in un’altra storia pubblicata su Instagram, Aurora ha scritto: “Tranquilli amici, siamo ancora delle zucche, quando arriveremo all’anguria lo saprete”.

In questo modo, ha riappacificato gli animi dei suoi fan, calmandoli sull’eventuale nascita, e coinvolgendoli sempre di più nella sua vita. In effetti, la Ramazzotti è sempre stata una ragazza molto moderna e tecnologica e tiene molto al rapporto che ha con i suoi fan.

Inoltre, Aurora ha tenuto aggiornati i suoi follower anche sull’ultimo esame a cui si è sottoposta pochi giorni fa, ovvero la curva glicemica. Questo esame è particolarmente importante per controllare i livelli di zucchero nel sangue durante una gravidanza.

Si tratta di una visita che per certe future mamme è un po’ fastidiosa, per questa ragione Aurora Ramazzotti si è confrontata con i suoi follower, aprendo un box su Instagram, per ricevere consigli utili in merito. Il tutto, ovviamente, con l’allegria e l’ilarità che ha ereditato dalla futura nonna Michelle.