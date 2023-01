Vi ricordate di Anbeta di Amici? Ecco che fine ha fatto la ballerina! IRRICONOSCIBILE

Anbeta Toromani è una ballerina professionista nota per essere stata una delle protagoniste del programma condotto da Maria De Filippi, Amici. Da un po’ è lontano dai riflettori. Sapete che fine ha fatto? Ecco la verità.

Amici di Mari De filippi è un programma che dopo oltre vent’anni dalla prima messa in onda continua ad essere una fucina di talenti. Grazie alla conduttrice Regina di Mediaset, Maria De Filippi il panorama televisivo si è arricchito di grandi artisti tra cantanti e ballerini.

Di certo i cantanti hanno avuto più fortuna rispetto a molti ottimi ballerini. Tra gli artisti più noti ci sono Alessandra Amoroso, Emma Marrone o Sangiovanni in un’edizione più recente. Tuttavia, anche diversi danzatori una volta ultimata l’esperienza sono riusciti a sfondare a teatro interpretando parti importanti in diverse compagnie di ballo.

Ci sono alcuni esempi, invece, di ballerini e ballerine che sono stati in grado di restare sulla cresta dell’onda anche nel piccolo schermo come Giulia Stabile, presa sotto l’ala di Maria e Stefano De Martino che attualmente ha optato per altre vie come quella della conduzione.

Una danzatrice in particolare è ricordata per essere stata una delle più amate ed apprezzate di sempre.Si tratta di Anbeta Toromani, storica protagonista della trasmissione alla quale ha partecipato nel lontano 2003 quando Amici si chiamava Saranno Famosi.

Dopo essere stata un’alunna la Toromani grazie alla sua bravura è stata assunta come professionista collaborando al programma per oltre dieci anni.

Per Anbeta, però, le cose ad Amici non sono sempre andate bene: anzi spesso la donna ha avuto dei conflitti con la conduttrice e con la Celentano a causa di diverse idee di pensiero.

Questo, comunque, non ha impedito alla ballerina di creare un rapporto di rispetto con tutta la crew di Amici con i quali collabora ancora oggi saltuariamente. Sapete però com’è diventata la brava danzatrice albanese ora?

Anbeta Toromani oggi

In seguito al suo lungo viaggio nel talent show di Maria, Anbeta si è dedicata molto alle esperienze a teatro interpretando diversi ruoli in spettacoli come Lo Schiaccianoci, Coppelia, Il lago dei cigni. La Toromani si è esibita in tutto il mondo arrivando anche in America precisamente a Broadway uno dei palcoscenici più ambiti.

Adesso Anbeta ha 43 anni e nonostante sia diventata più adulta la danza continua a far parte della sua vita grazie a vari stage e workshop che organizza in giro per l’Italia dove dà ottimi consigli a chi come lei ha sempre avuto il sogno di essere una grande danzatrice.