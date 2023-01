Sophia Loren, pensione da far girare la testa! | Il suo patrimonio è immenso: cifre DA NON CREDERE

Amata e venerata da tutti, Sophia Loren ha scelto ormai da diversi anni di ritirarsi dalle scene e fare una vita più privata. L’attrice è uno dei simboli dell’Italia all’estero di cui possiamo andare più orgogliosi: ha vinto due premi Oscar, uno dei quali come Miglior Attrice protagonista.

Sophia Loren, pseudonimo di Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone, è una delle attrici italiane che ha segnato maggiormente la storia del nostro cinema e di quello estero. Diva assoluta degli anni ’50 e ’60, la sua carriera è proseguita fino ai primi anni 2000, continuando a partecipare a diversi progetti in Italia e fuori.

Il successo internazionale è arrivato proprio negli anni ’60, quando si è divisa tra l’Italia e Hollywood per essere diretta da registi come Vittorio De Sica, Mario Monicelli, Ettore Scola, Dino Risi, Charlie Chaplin, Sidney Lumet, Anthony Mann e André Cayatte. Nomi altisonanti che hanno riconosciuto il suo indiscutibile talento e l’hanno resa la diva immortale che tutti oggi conosciamo.

Sophia Loren: una pensione da paura

Sophia Loren ha collaborato con diversi personaggi che hanno fatto la storia del cinema, ma furono in particolare Vittorio De Sica e Marcello Mastroianni le figure con cui l’attrice legò di più. Coi due ebbe una sintonia artistica molto speciale che è difficile ritrovare al giorno d’oggi.

Durante gli anni ’90 l’attrice ha diminuito le sue partecipazioni nei film e ha seguito solo alcune produzioni televisive. Negli anni 2000 ha ripreso in parte la sua attività, diventando testimonial della campagna pubblicitaria “L’ultima buona azione della Lira”, in occasione del passaggio all’euro.

Oggi Sophia Loren abita a Ginevra e si gode i frutti della sua carriera. Un percorso iniziato quando era giovanissima e durato per quasi 70 anni. Ancora oggi l’attrice viene presa come esempio dalle nuove generazioni di attori grazie al suo talento ineguagliabile.

Il prossimo settembre l’attrice compirà la bellezza di 89 anni, gran parte dei quali trascorsi al cinema o in televisione, attiva in diverse produzioni. Seguitissima da tutte le generazioni, l’attrice, grazie alla fortunata carriera, possiede un patrimonio da far girare la testa.

A stupire è in particolare la pensione che percepisce. Ufficialmente l’attrice è andata in pensione nel 1987 e al tempo prendeva 2 milioni di lire al mese. Ormai il cambio valuta si è perso molto rispetto ai primi anni dell’euro, ma al tempo 2 milioni erano davvero tantissimi! Il totale annuo era più di 24 milioni.

Oggi il valore della sua pensione è rimasto più o meno uguale, quindi parliamo di cifre davvero molto alte. A queste inoltre bisogna aggiungere il patrimonio immobiliare che possiede e il cachet richiesto per le ospitate nei programmi televisivi, a cui ancora l’attrice partecipa con felicità.