Dopo la loro morte più nulla: che fine hanno fatto i figli di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini? Beccati proprio in questi giorni

“Che barba che noia, che noia che barba!” si lamentava Sandra Mondaini in uno degli sketch più famosi della televisione italiana, se non il più famoso. Raimondo Vianello e sua moglie sono stati i pilastri della comicità italiana, mai volgari e sempre in grado di far ridere il pubblico.

Un duo indimenticabile che ha lasciato un vuoto terribile nel cuore di tutti: Raimondo Vianello e Sandra Mondaini formano una delle coppie indimenticabili della storia televisiva italiana. È stata (e sarà) la coppia più amata dagli italiani: un sodalizio che non era solo professionale, ma anche e soprattutto d’amore. I due se ne sono andati quasi insieme, a pochi mesi di distanza, tanto erano uniti.

Vianello ci ha lasciati nell’aprile del 2010 a causa di un cancro ai reni, e qualche mese dopo, a settembre, Mondaini l’ha raggiunto per via di una vasculite. Un amore vero che è arrivato anche nel mondo dello spettacolo: a partire dagli anni sessanta i due hanno realizzato tanti varietà televisivi, tra cui Casa Vianello che conosciamo tutti molto bene.

Raimondo Vianello e Sandra Mondaini: che fine hanno fatto i figli?

Lui romano, lei milanese, i due si sono conosciuti alla fine degli anni ’50: si sono sposati pochi anni dopo e dal quel momento sono diventati inseparabili, sia nella vita che nel lavoro. È infatti nel 1963 che hanno cominciato a lavorare insieme, e il loro sodalizio è durato fino alla fine.

I due, come sappiamo, non hanno mai potuto avere figli naturali. Il desiderio di mettere su una famiglia però era molto forte e la coppia non si arrese di fronte alle difficoltà: decise infatti di adottare due persone.

La storia dell’adozione è molto particolare: la coppia infatti decise di adottare i coniugi filippini che lavoravano per loro, Edgar e Rosalie Magsino. I due hanno iniziato a lavorare per Vianello e Mondaini alla fine degli anni ’90 e la coppia di attori si è subito legata ai Magsino, tanto che, quando i due artisti sono morti, hanno lasciato tutto in eredità proprio ai filippini.

Oggi Edgar e Rosalie hanno aperto e gestiscono una Onlus dedicata a Sandra e Raimondo. La coppia di filippini ha due figli: John Mark, conosciuto anche come Gianmarco, e Raimond. Da piccoli i due bambini hanno anche partecipato ad alcune puntate di Casa Vianello.

I due oggi hanno rispettivamente 28 e 23 anni e vivono in Italia, nell’attico di Segrate dove abitavano i due famosi coniugi. John si occupa di network marketing, mentre Raimond ha aperto una propria agenzia immobiliare. Il ragazzo è appassionato di motociclette e, vista la sua età così giovane, è molto attivo sui social, dove condivide molto della sua vita coi follower.