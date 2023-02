ALLARME ROSSO: Re Carlo, è in pericolo | La corona lascia Buckingham Palace

Un nuovo imprevisto in casa reale inglese piede contropiede Re Carlo, prossimo all’incoronazione. La corona ha lasciato Buckingham Palace. Ecco cosa sta succedendo.

Di certo non è un periodo facile quello che sta vivendo Carlo III, preso tra l’organizzazione della sua cerimonia di incoronazione e intento a gestire l’ondata mediatica a seguito all’uscita del libro Spare di Harry.

Come se non bastasse, oggi si aggiunge un altro problema. La corona ha lasciato Buckingham Palace. Ma cosa sta succedendo?

Ebbene sì, Carlo III ha deciso di allontanarsi dal palazzo reale inglese insieme a sua moglie – la regina consorte Camilla – per spostarsi in una residenza più appartata, la casa in campagna di Sandringham.

È di poche ore fa la notizia secondo la quale il sovrano non avrebbe mandato a Harry l’invito per le feste. Un’ulteriore prova dei rapporti ormai lacerati che uniscono, o forse meglio dire dividono, i due. Forse a seguito dell’uscita di Spare, che tra le 400 pagine nasconde segreti davvero importanti a proposito della vita di Carlo.

Il Re, però, non è l’unico ad aver lasciato il Palazzo Reale: anche la corona è stata allontanata e portata da un’altra parte.

Avete capito bene, la famosa corona che Carlo indosserà alla cerimonia non si trova più a casa sua, ma in un luogo piuttosto lontano da lui. È stata portata alla Torre di Londra grazie a un’operazione top secret. Ma qual è il motivo di questo cambiamento?

Secondo quanto trapela dai tabloid inglesi, che si servono di voci vicine alla famiglia reale, sembra che un piccolo imprevisto abbia portato Carlo a prendere questa drastica decisione. Questione di sicurezza? É forse in pericolo? Potrebbe esserci una minaccia dietro l’angolo.

Le domande che sorgono spontanee sono tante e alimentano i dubbi dei sudditi inglesi, preoccupati per la sicurezza del gioiello per eccellenza.

In realtà, la spiegazione è molto semplice: sappiamo che la cerimonia si avvicina e i gioiellieri di famiglia dovranno adattare la corona alla testa di Re Carlo.

Probabilmente subirà delle modifiche, impercettibili alla vista, per far sì che calzi alla perfezione. Ovviamente il luogo in cui avverranno le modifiche è strettamente segreto per garantire sicurezza alla corona.

Sappiamo però che l’operazione verrà svolta da Mark Appleby della Mappin e Webb, un gioielliere esperto che collabora con la famiglia reale inglese dal 2017. Il suo obiettivo è garantire che la corona calzi alla perfezione al prossimo re, Carlo.

Un lavoro davvero certosino e importante: basta pensare che la Corona ha una montatura in oro massiccio, arricchita da rubini – topazi – granati – zaffiri e tormaline. Un vero e proprio simbolo che la Regina Elisabetta ha sempre definito “pesante e difficile da indossa”.