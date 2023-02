Situazione tremenda a Sanremo: “Gli ha messo le corna” | È panico in Rai

Anche durante questa edizione del Festival di Sanremo 2023 non sono mancati teatrini non programmati. Uno di questi ha come protagonista Gino Paoli che ha fatto una rivelazione senza precedenti.

Gino Paoli è stato ospite d’eccezione alla 73esima edizione del Festival di Sanremo. L’intramontabile cantautore ha fatto fare un tuffo nel passato intonando le sue splendide canzoni che hanno unito intere generazioni e che continuano ad emozionare a distanza di anni.

La sua voce, accompagnata al pianoforte, ha fatto emozionare l’intera platea e il pubblico a casa con i suoi brani più famosi, come “Una lunga storia d’amore” e “Sapore di sale”. Oltre ad aver incantato con la sua voce, però, Gino Paoli ha deliziato il pubblico con degli aneddoti personali e sui suoi colleghi piuttosto inaspettati.

Tra le molte cose dette durante la chiacchierata con i due conduttori, Amadeus e Gianni Morandi, è stato toccato l’argomento tradimenti. Parlando a ruota libera, Gino Paoli si è fatto scappare un aneddoto inaspettato che coinvolgeva Little Tony e lo stesso Gianni Morandi: “Quando io e te Gianni ci siamo visti la prima volta al RCA, io ero molto più vecchio, lui aveva 14, 15 anni e voleva imparare da me. Non so che ca** voleva imparare da me. Il migliore è stato Little Tony: era venuto a fare il canzoniere e la sua donna gli aveva fatto le corna con un paio di uomini in casa di Tony”.

L’aneddoto su Little Tony

Un siparietto sulla loro vita privata che di certo non era stato programmato e che ha molto divertito il pubblico in sala e a casa, curioso di saperne di più sul loro passato e su quei tradimenti. Dall’altra parte, però, c’era il padrone di casa Amadeus che, rimasto di stucco, ha cercato di deviare l’argomento e proseguire con il Festival per non andarsi a impelagare in discorsi inopportuni. Lo stesso Gianni, imbarazzato, ha commentato: “Ma non si possono dire queste cose”.

Così, Gino Paoli ha smesso di raccontare quelle storie divertenti, ma il pubblico di certo avrebbe voluto saperne di più e anche se il Festival è ormai giunto al termine non si fa altro che parlare di quelle inaspettate dichiarazioni.

Dopo il divertente siparietto Gino Paoli ha cantato uno dei suoi brani memorabili, forse il più amato di tutti: stiamo parlando de “Il cielo in una stanza”, che ha emozionato i cuori dell’Italia intera. E, così, ha ripreso piede il Festival concentrandosi unicamente sulla musica italiana.